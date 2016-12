Directorul de imagine Mihai Mălaimare Jr. este elogiat de criticii de film ai unor publicaţii prestigioase de specialitate, precum IndieWire, The Hollywood Reporter şi Variety, pentru imaginea filmului "Umblând printre morminte", de Scott Frank, cu Liam Neeson în distribuţie. Filmul "Umblând printre morminte/ A Walk Among the Tombstones", de Scott Frank, care îi are în distribuţie pe actorii Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour, Boyd Holbrook, Adam David Thompson, Sebastian Roché şi Mark Consuelos, spune povestea lui Matt Scudder, un fost poliţist din New York, care este anganjat de un traficant de droguri pentru a o găsi pe soţia dispărută a acestuia. Filmul va avea premiera în cinematografele din Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii pe 19 septembrie, iar în România va intra în sălile de cinema pe data de 10 octombrie. Referitor la imaginea peliculei, publicaţia de specialitate The Hollywood Reporter scrie: "directorul de imagine Mihai Malaimare Jr. oferă o paletă coloristică lipsită de accente stridente, care accentuează decorurile sumbre". "Bazat pe unul dintre romanele scrise de Lawrence Block în seria despre Matt Scudder, filmul îl urmăreşte pe fostul poliţist după ce a fost angajat de un traficant de droguri pentru a o găsi pe soţia sa dispărută. Scenariul şi regia îi aparţin lui Scott Frank, scenaristul peliculelor «Un mafiot la Hollywood/ Get Shorty» şi «Pasiune periculoasă/ Out of Sight», dar care a regizat şi thrillerul «Iscoada/ The Lookout». (...) Lungmetrajul este filmat de Mihai Mălaimare Jr., directorul de imagine al «The Master», aşadar merită văzut doar pentru a vedea cum lucrează într-o paletă coloristică mult mai austeră, în contrast cu imaginile în culori spectaculoase din filmul lui Paul Thomas Anderson", scrie, la rândul său, IndieWire.