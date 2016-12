Mihai Mălaimare Jr., premiat la New York

Directorul de imagine al filmului „The Master”, Mihai Mălaimare Jr., a fost premiat de criticii americani la cea de-a 47-a gală anuală a premiilor decernate de National Society of Film Critics, la New York. Gala a avut loc sâmbătă seară, la Elinor Bunin Munroe Center din New York.

Cineastul român s-a impus la categoria „cea mai bună imagine”.

Acesta a primit, la sfârşitul anului 2012, şi premiul pentru cea mai bună imagine din partea Boston Society of Film Critics, pentru aceeaşi peliculă regizată de Paul Thomas Anderson. De asemenea, cineastul român a fost nominalizat la categoria „cea mai bună imagine”, pentru „The Master”, la alte două premii prestigioase - Satellite Awards şi Critics\' Choice Awards.

Directorul de imagine Mihai Mălaimare Jr. a colaborat, printre altele, cu regizorul Francis Ford Coppola, la realizarea filmelor „Tinereţe fără tinereţe” şi „Tetro”.