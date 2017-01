Mihai Mărgineanu, senzaţia serii la Karaoke Cafe

Numele lui Mihai Mărgineanu, scris pe afişul care anunţă un eveniment special, este garanţia reuşitei unei seri care devine de pomină şi se încăpăţânează să se mai şteargă din memorie. Aşa s-a întâmplat vineri seară, când nonconformistul artist şi band-ul său au făcut show în Karaoke Cafe. Concertul a început la ora anunţată pe afiş, 23.00 - aşa cum rar se întâmplă la astfel de evenimente de weekend - dar primitorul local devenise deja neîncăpător cu o oră înainte, printre fani aflându-se tineri, dar şi persoane trecute de prima tinereţe, venite special la întâlnirea cu Mărgineanu.

Înaintea show-ului, neconvenţionalul artist declarase că publicul este cel care-l inspiră în alegerea programului serii. Şi se pare că cei prezenţi l-au inspirat, deoarece concertul a ţinut aproape o oră de jumătate, răstimp în care lumea s-a simţit bine şi a interacţionat cu Mărgineanu şi „bandu’” lui. „Noi avem norocul ca publicul să ştie marea parte a cântecelor noastre şi le cere. De aceea nu e nevoie să facem playlistul, pentru că el vine de la sine”, a spus Mărgineanu. Încă de la primele acorduri şi de la primele versuri deja... consacrate, „Melci, scoici, raci, craci”, atmosfera s-a destins, aşa cum e normal la un pahar de... vorbă, între prieteni şi pe măsura concertului, s-a „încins” într-un ritm ameţitor.

În programul serii au fost incluse şi două melodii speciale, una în memoria lui Gheorghe Dinică, „Pentru cine am muncit” şi alta, o adevărată surpriză, deosebit de sensibilă şi de „aşezată”, având în vedere stilul lui Mărgineanu, cântată special pentru fete: „Când te scuturi de zăpadă”. „Cântăm pentru fete, de data aceasta. Foarte rar ni se întâmplă”, a spus Mărgineanu, înainte de primele acorduri ale piesei cu dedicaţie. Din playlist-ul serii nu au lipsit melodiile deja consacrate: „Mă iubeşte femeile!”, „Jana era croitoreasă”. „Gore din Chitila”, „Paraschivo” sau „Aviaţia dă senzaţia”. La reuşita atmosferei de neuitat a contribuit şi „bandu’” alcătuit din Michele - chitară rece, Chiba - chitară bas, Cristi Horia - vioară şi Nicu Dumitrescu - percuţie, ultimul atrăgând atenţia şi admiraţia publicului prin demonstraţiile sale de virtuozitate artistică.

Mihai Mărgineanu a debutat în muzică târziu, la vârsta de 37 de ani, devenind cunoscut rapid sub numele de scenă împrumutat de la una dintre piesele sale de rezistenţă, „Gore din Chitila”, care a dat şi titlul primului său album din carieră, lansat în anul 2005. Au urmat, în 2007, „Şi îngerii beau vin” şi în 2009, „Pe sub norii de hârtie”. În ceea ce priveşte un nou material discografic, Mihai Mărgineanu are o surpriză pentru fanii săi: „Vreau să fac un disc live, pe care o să-l lansăm în varianta live, nu de studio”.

Pentru orginalul Mărgineanu, luna mai nu se termină cu concertul de la malul mării, ci continuă cu alte cântări: pe 26 mai, la Bucureşti, la „Hard Rock Cafe”, pe 28 mai, la Braşov şi în penultima zi a lunii, la Sibiu.