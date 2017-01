Mihai Orzan, retragere oficială la CI de atletism

A 55-a ediţie a Campionatelor Internaţionale de atletism ale României, desfăşurate pentru prima oară la Constanţa, a avut o semnificaţie aparte pentru fostul atlet Mihai Orzan. Actualul consilier în cadrul DSJ Constanţa şi-a luat oficial rămas bun, vineri, de la activitatea competiţională, momentul fiind unul foarte emoţionant pentru Mihai Orzan, răsplătit de Ilie Floroiu, director CS Farul, şi Elena Frîncu, director DSJ, cu o serie de distincţii, oferite atât lui, cât şi antrenorului său, Cătălin Ganera. „Nostalgia m-a încercat mai puţin de această dată, dar în urmă cu trei ani, când a fost efectiv finalul carierei, am fost cu adevărat emoţionat. A fost un sport pe care l-am făcut din tot sufletul. Nu l-am făcut pentru bani şi trebuie să recunosc că mi-a fost foarte greu să renunţ la carieră. Din fericire, am rămas în cadrul fenomenului. Sunt prezent în fiecare zi pe stadion”, a spus Mihai Orzan. În vârstă de 34 de ani, Orzan a fost component al lotului naţional, participant la Cupa Europei şi Jocurile Balcanice, unde a fost multiplu medaliat în cadrul probelor de ştafetă 4x100 m şi 4x400 m. Este maestru al sportului şi a fost distins cu Medalia “Meritul Sportiv”- clasa a II-a.

Deşi a fost pentru prima oară când întrecerea a fost mutată în provincie, Constanţa s-a dovedit a fi gazda perfectă pentru CI, preşedintele Federaţiei Române de Atetism, Sorin Matei, afirmând că oraşul de la ţărmul mării are mari şanse să găzduiască şi următoarea ediţie. „A fost o idee bună ca această ediţie să se desfăşoare la Constanţa, oraş care are şanse să găzduiască şi ediţia viitoare” a anunţat Matei la finalul întrecerii. Principala absenţă a CI a fost cea a sportivei Nicoleta Grasu (Dinamo Bucureşti - CS Farul Constanţa), care a participat, vineri, la etapa de “Diamond League” de la Oslo (Norvegia), unde s-a clasat pe locul 5 în proba de aruncare a discului. În lipsa ei, Constanţa a fost reprezentată pe podiumul întrecerii de Andreea Ogrăzeanu (CSS Alexandria - CS Farul Constanţa) - locul 1 la 100 m şi 200 m, Iulian Geambazu (CS Farul) - locul 2 la 200 m şi 400 m, Constantin Ţucă (CS Farul) - locul 2 la 400 m garduri şi Adrian Vasile (CS Farul - Rapid) - locul 2 la lungime. „Este o bucurie pentru mine că am reuşit să câştig ambele probe, 100 m şi 200 m. A fost şi un criteriu de calificare la Cupa Europei pe echipe, unde mi-am câştigat dreptul de a participa. Mă aşteptam să scot un timp mai bun, dar nu a fost o zi foarte bună pentru mine”, a spus Ogrăzeanu. „Mă aşteptam să câştig cele două probe, dar nu a fost să fie. Urmează Cupa Europei, unde sper să reuşesc curse foarte bune. M-am simţit foarte bine să concurez acasă. Am avut parte de un public extraordinar”, a spus şi Iulian Geambazu.