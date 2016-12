Mihai Petre, la Festivalul de dans Maritimo

Cunoscutul campion la dans sportiv Mihai Petre, pe care românii îl ştiu mai ales din emisiunile TV care-l au în prim-plan, va prezenta cea de-a III-a ediţie a Festivalului de dans Maritimo, un show total, unde paşii de dans devin limbaj universal pentru împătimiţii mişcării ritmate. Evenimentul va avea loc sâmbătă, de la ora 17.00, la Maritimo Shopping Center, la Intrarea 2 (culoarul către Auchan). În acest spaţiu, 13 şcoli de dans din Constanţa vor face spectacol: Club Dino, Dance to the Beat, Club Miraj, Ansamblul folcloric Dobrogea, Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa, X`s Crew, Studio Balet Melinda şi Asociaţia culturală „Atitudinea”, Forever Dance, Diamonds Dance Club, Club „Black Sea”, Club „Amicii”, Pro Dance şi Joy to Dance.

DEMONSTRAŢII DE LA UN CAMPION Pentru ca sărbătoarea să fie perfectă, Mihai Petre, juratul de la „Românii au talent” şi de la „Dansez pentru tine”, le va arăta fanilor şi micilor dansatori câteva dintre mişcările care l-au făcut celebru în ţară şi peste hotare. Ajuns campion naţional la dans sportiv la vârsta de 14 ani, Mihai Petre şi partenera sa, Elwira Duda, sunt prima pereche din România clasată în primele 50 ale lumii la International DanceSport Federation (IDSF) World Ranking List, 2004. Cei doi sunt campioni naţionali ai României la Dans Sportiv în anii 2002, 2003, 2004, atât la secţiunea Standard (Vals Lent, Tango, Vals Vienez, Slow Foxtrot, Quick Step), cât şi la sectiunea Latino-Americană (Samba, Cha-Cha, Rumba, Passo Doble, Jive). Mai mult, ei au fost semifinalişti la Cupa Europeană de 10 Dansuri, semifinalişti la Campionatul Mondial de 10 Dansuri, finalişti la Cupa Europeană de Dansuri Latino-Americane şi la alte numeroase Openuri Internaţionale IDSF.