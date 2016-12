Mihai Popescu, cel mai bun handbalist român al anului

Ajuns la vârsta de 29 de ani, portarul Mihai Popescu este unul dintrei cei mai importanți jucători din ultimele două decenii din handbalul masculin românesc. De nouă ori campion al României cu HCM Constanța, de șase ori câștigător al Cupei României și de trei ori al Supercupei României, “Pope” a stabilit un record care cu greu poate fi doborât. Federația Română de Handbal l-a desemnat, ieri, cel mai bun handbalist român. Este al patrulea trofeu de acest gen obținut de Mihai Popescu, după cele din 2010, 2011 și 2012. De menționat că începând cu 2006, acest premiu a fost acordat mereu unor jucători care au evoluat sau încă evoluează la campioana României HCM Constanța: Ionuţ Rudi Stănescu (2006 şi 2007), Valentin Ghionea (2008), Laurenţiu Toma (2009), Mihai Popescu (2010, 2011 şi 2012) și Alexandru Șimicu (2013).

„Întotdeauna m-a bucurat acest titlu și m-a determinat totodată să încerc să fiu și mai bun. Chiar dacă am fost accidentat în unele momente, mi-am dorit mereu să revin și mai puternic. Este o onoare pentru mine să fiu ales pentru a patra oară cel mai bun handbalist român și îmi doresc același lucru și în următorii ani. Mulțumesc familiei, soției Ștefania și fetiței Amalia pentru sprijinul oferit, pentru că întotodeauna au avut încredere în mine și m-au susținut atât în momentele bune cât și în cele rele. Le mulțumesc de asemenea colegilor de echipă, antrenorilor, tuturor celor care au fost alături de mine, m-au ajutat mai ales când am lipsit trei luni din cauza unei accidentări. Îi mulțumesc și lui Alexandru Buligan, de la care am învățat foarte multe”, a precizat Mihai Popescu. La feminin cea mai bună jucătoare a fost desemnată Paula Ungureanu, distincție pe care a primit-o și în 2012.

CEL MAI BUN AN

Chiar dacă din punct de vedere financiar HCM Constanța traversează cel mai dificil moment din istorie, pe plan sportiv clubul de pe litoral a avut cel mai bun sezon din istorie. A fost realizat un nou event campionat-cupă, iar în Europa s-a reușit, în premieră pentru o echipă din România, calificarea în Final Four-ul Cupei EHF de la Berlin. „Ne-am îndeplinit toate obiectivel. A fost, poate, cel mai bun an din istorie. Au apărut apoi, din păcate, problemele cu banii, iar unii jucători au plecat. Totuși, chiar și așa, am reușit ca la final de an să fim în cărți pentru toate cele trei obiective, campionat, Cupa României și Cupa EHF și dacă vom fi sănătoși, cu muncă și determinare, orice se poate întâmpla în 2015. Chiar dacă nu avem ca obiectiv titlul, noi jucătorii vom face tot ce putem pentru a câștiga al zecelea campionat. Spiritul HCM-ului nu moare niciodată, acesta a fost mereu atuul nostru”, consideră portarul HCM-ului.

CU SUPORTERII ALĂTURI

Aflat la Sighișoara, acolo unde a petrecut Crăciunul și unde se va afla și de Revelion, Mihai Popescu nu i-a uitat pe toți cei care le-au fost alături la fiecare meci. „Mulțumim încă o dată suporterilor, tuturor constănțenilor și le urăm un An Nou cât mai bun, plin de bucurii și împliniri. Sperăm să fie în continuare lângă noi, să ne susțină meci de meci și împreună să ne bucurăm de noi victorii”. Lotul HCM-ului se va reuni la 5 ianuarie.