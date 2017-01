Mihai Popescu, cel mai bun handbalist român în 2010

Titularul postului de portar la HCM Constanţa şi al Naţionalei României, Mihai Popescu, a fost desemnat de către Federaţia Română de Handbal (FRH), cel mai bun handbalist român în anul 2010. Evoluţiile remarcabile în sezonul trecut cu HCM Constanţa (contribuţie importantă la calificarea, în premieră pentru o formaţia românească, în optimile Ligii Campionilor, precum şi câştigarea celui de-al cincilea titlu naţional) şi cu prima reprezentativă a României, cu care s-a calificat la Campionatul Mondial, au avut un rol hotărîtor în desemnarea lui Mihai Popescu ca cel mai bun handbalist român al anului. În vârstă de 25 de ani, Popescu se află la cel mai bun sezon din carieră şi, în luna ianuarie a anului viitor, va participa cu România la CM din Suedia. „Este o mare onoare pentru mine şi o încununare a muncii depuse la echipa de club şi la naţională. Mă bucur că am continuat tradiţia jucătorilor de la HCM, Stănescu şi Toma, care au câştigat şi ei acest titlu în carieră. Este însă şi o responsabilitate care mă obligă să am în viitor evoluţii cel puţin la fel de bune. A fost un an plin de bucurii pentru mine, pe toate planurile. Cu echipa de club am reuşit aproape în tot ceea ce ne-am propus, obţinând rezultate foarte frumoase în Liga Campionilor, iar în Liga Naţională am obţinut un nou trofeu. Au fost rezultate frumoase şi cu echipa naţională şi mă gândesc aici în special la meciul retur cu Rusia, care ne-a adus calificarea la turneul final. Apoi, pe plan personal, a fost, de asemenea, cel mai frumos an, pentru că s-a născut şi fetiţa mea, Maria Amalia“, a mărturisit Popescu.

HCM DOMINĂ TOPUL. Cea mai bună echipă de handbal masculin din ultimul deceniu din România, HCM Constanţa, domină şi clasamentele anuale efectuate de Federaţia Română de Handbal. Astfel, în ultimii cinci ani, patru componenţi ai campioanei României au fost desemnaţi cei mai buni handbalişti români ai anului: Ionuţ Stănescu în 2006 şi 2007, Laurenţiu Toma în 2009 şi Mihai Popescu în 2010. În 2008, titlul i-a revenit lui Valentin Ghionea, care evolua atunci la formaţia ungară Pick Szeged.