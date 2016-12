Mihai Popescu, cel mai bun handbalist român în 2012

Pentru a treia oară consecutiv, Mihai Popescu, portarul campioanei HCM Constanţa şi al naţionalei de handbal masculin a României, a fost desemnat de către Federaţia Română de Handbal drept cel mai bun jucător român. Pentru “Pope”, ajuns la vârsta de 27 de ani, acest trofeu reprezintă şi de această dată o recunoaştere a valorii pe care goalkeeper-ul campioanei HCM Constanţa a demonstrat-o atât în partidele din Champions League cât şi la prima reprezentativă şi în Liga Naţională. De şapte ori campion naţional cu gruparea constănţeană, Mihai Popescu a fost mereu în atenţia marilor cluburi din Europa. Iar ofertele nu l-au ocolit nici în acest an. A preferat însă să continue la Constanţa, decis să obţină noi trofee în campionat şi noi succese în Liga Campionilor cu gruparea sa de suflet. De asemenea, Mihai Popescu a fost ales şi în acest an cel mai bun jucător constănţean.

„Este un sentiment de împlinire pentru orice jucător atunci când munca sa este apreciată. A fost un an cu împliniri pe plan intern, am câştigat un nou titlu, o nouă Cupă a României, dar, din păcate, nu la fel de bine am mers şi în Europa. Suntem în grafic însă în acest sezon atât în campionat cât şi în Liga Campionilor şi sper să avem la anul din nou multe momente plăcute. Mulţumesc celor care au fost alături de mine, familiei în special, colegilor fără de care nu aş fi reuşit şi nu în ultimul rând suporterilor care au mereu rolul lor important”, a declarat Mihai Popescu. La feminin, titlul de cea mai bună jucătoare a anului i-a revenit portăriţei de la Oltchim Rm. Vîlcea, Paula Ungureanu. De menţionat că ultimele şapte titluri de “cel mai bun handbalist român” au fost obţinute de actuali jucători ai HCM-ului: Ionuţ Rudi Stănescu (2006 şi 2007), Valentin Ghionea (2008), Laurenţiu Toma (2009), Mihai Popescu (2010, 2011 şi 2012).