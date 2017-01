Mihai Popescu, „Elevul Anului”

Deşi este abia în clasa a X-a, în cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa, elevul Mihai Radu Popescu are un curriculum vitae care l-ar impresiona chiar şi pe cel mai prestigios om de ştiinţă. Prin urmare, nu este de mirare că micul savant a fost desemnat, de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, „Elevul Anului”. „Pentru această competiţie s-au înscris peste 15 candidaţi din mai multe unităţi de învăţământ de pe raza judeţului Constanţa. Câştigătorul a fost ales pe baza rezultatelor şcolare obţinute în anul şcolar 2010-2011”, a declarat inspectorul pe proiecte din cadrul ISJ, prof. Marinela Mrejeru. Premiul lui Mihai a constat într-un laptop, oferit de firma UPC. „Sunt foarte bucuros că am primit titlul de „Elevul Anului”. Este o competiţie care pune în valoare performanţa constănţeană. Le mulţumesc profesorilor care m-au ajutat să ajung aici”, a declarat Mihai. Profesorii alături de care tânărul s-a pregătit sunt prof. Gabriela Constantinescu (matematică), prof. Sanda Oprea şi prof. Claudia Dobrin (fizică), prof. Monica Dumitru (chimie) şi prof. Doina Munteanu şi prof. Liliana Timofte (biologie). Printre performanţele din acest an şcolar ale adolescentului se numără şi premiul I la etapa regională pentru Europa de Est a competiţiei de design a unei aşezări spaţiale organizate de NASA, precum şi faptul că a fost singurul elev coautor al unui articol realizat în cadrul conferinţei anuale a Societăţii Naţionale de Spaţiu din SUA, desfăşurată în acest an la Huntsville, Alabama.

PASIUNE PENTRU SF. De asemenea, Mihai a câştigat medalia de argint la Olimpiada Europeană de Ştiinţe, care s-a desfăşurat în Cehia. Competiţia vizează competenţe de cercetare ştiinţifică interdisiciplinară (fizică, chimie, biologie). Aceasta nu este prima competiţie la nivel internaţional la care Mihai a participat. În 2009, adolescentul a câştigat medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, desfăşurată la Baku, Azerbaidjan. El preferă să-şi petreacă timpul liber citind. Genul preferat este SF. „Îmi place să mă mai uit şi la televizor, la documentare. Nu îmi plac emisiunile comerciale pentru că nu oferă nicio informaţie. O altă pasiune a mea sunt calculatoarele. Îmi place să caut tot felul de informaţii şi să aflu lucruri noi. Ştiu că pentru mulţi şi asta ar părea tot muncă, dar eu o fac din plăcere”, explică Mihai.