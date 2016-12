Mihai Popescu, pe urmele lui Cristofor Columb

Nu este navigator şi nici măcar pasionat de navigaţie, însă portarul echipei HCM Constanţa, Mihai Popescu, are ceva în comun cu descoperitorul Americii, Cristofor Columb. Ambii au găsit frumuseţile unui loc exotic, Republica Dominicană. În Mica Spanie, aşa cum Columb a numit Republica Dominicană pentru că a găsit acolo cel mai frumos pămînt din Lumea Nouă, a petrecut şi Mihai Popescu zece zile de vis în luna de miere alături de aleasa inimii, Andreea. ?Am ales această locaţie pentru că am dorit ceva special într-un moment special pentru noi. Alegerea s-a dovedit a fi una foarte inspirată, pentru că am întîlnit oameni, locuri interesante şi am trăit lucruri pe care în Europa probabil că nu le-am fi putut trăi. A fost exact ce am avut nevoie pentru o lună de miere? îşi începe istorisirea Mihai ?Pope? Popescu. După un zbor fără peripeţii către statul situat în America Centrală, în nordul Mării Caraibilor, Andreea şi Mihai au ajuns la destinaţie. Aeroportul din Punta Cana a ţinut neapărat să le amintească celor veniţi că au ajuns cu adevărat într-o nouă lume: clădirea aeroportului era construită din lemn, paie şi bambus ! Fără geamuri, doar cîteva ventilatoare montate pe pereţii improvizaţi. ?Dacă aeroportul, căldura sufocantă şi umiditatea foarte ridicată ne-a pus pe gînduri, Hotelul Occidental Flamenco avea să ne schimbe rapid impresia. În oraşe sînt cu cincizeci de ani în urma noastră, dar la hoteluri este cu totul altceva. Fiecare turist avea o brăţară de o anumită culoare ce reprezenta serviciile pentru care ai plătit şi în funcţie de această culoare aveai sau nu gratuităţi pentru anumite lucruri. Gazdele îşi dădeau toată silinţa ca turiştiilor să nu le lipsească nimic. Confort, curăţenie, servicii foarte bune, absolut tot ce îţi poţi dori într-o vacanţă. Absolut toţi angajaţii cîntau, fredonau melodii indiferent că erai la bar, restaurant sau la piscină. Este însă o lume a contrastelor, o lume care în afara complexurilor hoteliere este radical alta. Oricine poate conduce o maşină de la o anumită vîrstă, nu există carnete de conducere, aşa cum nu există nici semne de circulaţie. Doar un simplu STOP din loc în loc, astfel că dacă ai vrea să închiriezi o maşină cu siguranţă te-ai rătăci. Şi nu îşi doreşti un astfel de lucru mai ales că am fost avertizaţi că sîntem în siguranţă doar pe o rază de un km în jurul hotelului. În rest, te poţi aştepta la orice, chiar să fi şi răpit, după cum ne-au spus localnicii. Poliţiştii umblă pe străzi cu mitraliere şi shot-gun-uri...? îşi continuă povestirea portarul HCM-ului. Nici plimbările cu ATV-ul, vizitele la grădină zoologică de la Manati Parc sau ritualurile Taino ale băştinaşilor, nu i-au impresionat pe Mihai şi Alina la fel de mult precum atunci cînd au înotat alături de delfini. ?Am vizitat multe locuri, am văzut casele extrem de sărăcăcioase ale băştinaşilor, am stat aproape de iguane, crocodili, păsări Flamingo, maimuţe, pisici de mare sau rechini, am zburat cu paraşuta trasă de o şalupă, însă nimic nu ne-a impresionat la fel ca senzaţia pe care am avut-o cînd am înotat împreună cu delfinii?, explică ?Pope? un moment pe care probabil nu îl va uita prea curînd. O altă excursie spectaculoasă pentru tinerii căsătoriţi a fost... pe fundul mării. Echipaţi cu cîte o cască mare de scafandru, Mihai şi Andreea au coborît pînă pe fundul mării pentru a vizita epava unui submarin. Andreea şi Mihai Popescu nu au fost singuri în această lună de miere. În acelaşi hotel au stat şi naşii Alina şi Bogdan Şoldănescu, în timp ce pe o altă insuliţă din apropiere au petrecut cîteva zile de vacanţă şi alţi jucători ai HCM-ului: Timofte, Csepreghi, Nicolae şi Mureşan.