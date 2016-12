Mihai Popescu va spune adio burlăciei

După cîştigarea pentru a patra oară în carieră a titlului de campion naţional, Mihai Popescu, portarul echipei Handbal Club Municipal Constanţa, va avea la finalul acestei săptămîni un nou motiv de sărbătoare. De această dată, “Pope“ va spune “DA“ în faţa ofiţerului stării civile, urmînd să se căsătorească, sîmbătă, cu aleasa inimii, Andreea Ştefania Balint. Fericitul eveniment va avea loc la Sighişoara şi după cununia religioasă de la Catedrala Ortodoxă “Sfînta Treime“, evenimentul va fi sărbătorit la Vila “Franca“. “Este o zonă liniştită, pe un deal, în pădure, de unde se poate vedea toată Sighişoara. Vom sărbători între-un cort amenajat acolo, în mijlocul naturii, alături de toţi cei care doresc să fie alături de noi la cel mai important eveniment din viaţa mea şi a Andreei“, a declarat Mihai Popescu. Naşii de cununie vor fi Alina şi Bogdan Şoldănescu, iar la eveniment vor participa toţi componenţii lotului de la HCM, colegii de la echipa naţională, dar şi oficiali ai HCM-ului. Mihai şi Andreea au, fiecare, 24 de ani şi s-au cunoscut în urmă cu cinci ani, pe cînd portarul HCM-ului se afla la Sighişoara într-un cantonament cu echipa reprezentativă de juniori. “Ea era studentă la Timişoara, la Facultatea de Litere, secţiunea română-engleză. Apoi, vreme de doi ani, a fost nevoită să facă mereu drumuri Timişoara - Constanţa pînă cînd am decis să locuim împreună şi s-a mutat cu tot cu facultate la Constanţa. Vom avea peste 200 de invitaţi la nuntă, printre aceştia numărîndu-se Elena Frîncu (director DSJ), Nicuşor Constantinescu (preşedinte HCM), Marius Puşcaşi (preşedinte AJ Handbal), Nurhan Ali (director executiv HCM), Sandu Iacob (Ştiinţa Bacău), Alin Şania şi Marius Stavrositu (Steaua), Paul Nemenco (fost jucător HCM), precum şi toţi colegii de la club“, a spus Popescu. După nuntă, “Pope“ nu va putea pleca în luna de miere pentru că trebuie să răspundă prezent convocării la naţională, dar fericitul cuplu a ales pentru perioada 23 iunie - 3 iulie, o destinaţie exotică. “Vom petrece zece zile în Republica Dominicană. Am ales să mergem acolo pentru că am vrut să fie ceva special“, a afirmat Mihai Popescu.