Mihai Ristea a lansat „When the Sun Is Going Down”

Fostul solist al formaţiei Montuga, Mihai Ristea, autorul superhit-ului „Sexy Eyes”, a lansat, recent, un nou single, intitulat „When the Sun Is Going Down”, de la care are mari aşteptări în această vară.

„Este o piesă de vacanţă, cu un sound dinamic, o invitaţie la dans şi distracţie, la a te bucura din plin de cel mai aşteptat anotimp, vara. Fără să vrei, versurile te poartă cu gândul la mare şi la acele petreceri cu prietenii pe plajă, care se prelungesc până dimineaţă. Mi-aş dori mult să fie, totodată, piesa celor care, în această vară, vor trăi cele mai frumoase poveşti de dragoste. Piesa te energizează şi te binedispune dacă o asculţi cu volumul la maximum în maşină, în drum spre mare sau spre job, ori la un party în aer liber cu prietenii”, a declarat Mihai Ristea despre noua sa creaţie.

Mihai este unul dintre cei mai apreciaţi producători români, acesta semnând numeroase single-uri, care s-au impus atât în topurile româneşti, cât şi în cele internaţionale. În 2011, el a hotărât să se dedice proiectului său solo şi a intrat în echipa HaHaHa Production, alături de care a lansat primul său single, „Sexy Eyes”.