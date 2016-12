Mihai Sturzu: „A sprijini cultura nu înseamnă să pui o taxă privată în plus pe cultură”

Deputatul social-democrat Mihai Sturzu va depune la Parlament, mâine, un proiect de lege pentru abrogarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment. "A sprijini cultura nu înseamnă să pui o taxă privată în plus pe cultură. Cultura o sprijină cei care consumă cultură — cititorii, oamenii care merg la spectacole, oamenii care cumpără muzică și eram ultima țară care mai avea această parafață, să-i spunem, prin care, cumva, făcând cultura mai scumpă spuneam că o încurajăm", a declarat marți Sturzu, într-o conferință de presă dedicată intrării în procedură parlamentară a proiectului de lege menționat. El a spus că, în prezent, inițiativa sa legislativă este semnată de 53 — 54 de deputați și senatori. "Mâine, la Parlament, voi mai încerca o rundă de semnături din cât mai multe zone politice, astfel încât să ne asigurăm că acest proiect va trece într-un timp rezonabil și cultura va scăpa de o taxă în plus, pentru că eu cred că atunci când vorbim despre cărți nu vorbim de țigări sau alcool care au timbru astăzi", a explicat deputatul. În opinia sa, "această Lege a timbrului cultural nu mai este aplicabilă din motive pur tehnice". "Acest timbru nu se mai poate aplica astăzi, pentru că putem face un exercițiu și, de când suntem aici, în această conferință de presă, probabil că am putut să descărcăm câteva cărți, câteva piese muzicale, să cumpărăm niște bilete la film sau la teatru. Niciunul nu ar fi avut timbru cultural", a arătat Sturzu.