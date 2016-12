Mihai Sturzu, Cristian Rizea şi alţi doi deputaţi au trecut de la PSD la PRU

Mihai Sturzu, care a demisionat din PSD după congresul în care Liviu Dragnea a fost ales preşedinte al partidului, a anunţat pe Facebook că s-a înscris în PRU, deşi ar fi dorit să candideze ca independent la alegerile parlamentare.

Mihai Răzvan Sturzu, un politician român de stânga, a fost președinte al Tineretului Social Democrat și deputat ales din partea Uniunii Social-Liberale în colegiul uninominal nr. 24 din Sectorul 6, București. A devenit cunoscut la nivel național datorită trupei pop Hi-Q, una dintre trupele românești de succes ale anilor 2000, din care s-a retras oficial în data de 31 iulie 2014, după 18 ani de activitate.

Deputatul PSD Cristian Rizea, acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani, fostul lider al tineretului social-democrat, deputatul independent Mihai Sturzu, deputatul PSD Ion Eparu şi senatorul ex-PSD Daniel Savu şi-au anunţat luni înscrierea în Partidul România Unită.

"Am intrat în PRU. Am ales mai mult cu mintea decât cu sufletul. Aș fi preferat să pot candida independent și la parlamentare, dar în mod sigur nu aș fi avut nicio șansă. (...) Este o soluţie care îi va supăra pe mulţi prieteni, însă este o decizie pe care nu am luat-o uşor" a spus Sturzu, adăugând că "nu putem lăsa ţara pe mâna lui Dragnea şi a lui Blaga".

Deputatul Cristian Rizea a anunţat şi el pe reţeaua de socializare că a trecut la PRU, partid care a obţinut la alegerile locale din iunie 0,80% din voturi. În martie, Rizea a scăpat de arestarea preventivă pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor după ce Camera Deputaţilor a respins cererea procurorilor DNA. El îşi motivează plecarea acum acuzându-l pe Liviu Dragnea că a vrut să plătească cu „închisoarea" faptul că şi-a dorit să candideze la Primăria Sectorului 5.

Liderul PRU Bogdan Diaconu a anunţat că senatorul de Prahova (fost PSD) Daniel Savu și Ion Eparu (deputat PSD Prahova) s-au înscris şi ei în partid şi că îl aşteaptă şi pe fostul premier Victor Ponta să i se alăture. "De astăzi suntem mai puternici, iar mâine vom fi și mai puternici .. îl așteptăm pe VP!", a scris Diaconu.