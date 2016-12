Președintele Tineretului Social Democrat (TSD), deputatul Mihai Sturzu, crede că mai întâi românii trebuie să fie preocupați de imaginea lor și a țării și abia apoi să fie preocupați de cum au grijă străinii de imaginea României. El s-a referit la documentarul ”The Romanians Are Coming” (”Vin românii”). Sturzu a fost prezent, alături de regizorul documentarului respectiv, James Bluemel, la sesiunea Open Documentary 2015 organizată la Timișoara de Asociația Documentor. ”Channel 4, care a finanțat și difuzat documentarul, are obligații față de publicul Channel 4, și nu față de brandul de țară al României. În contextul de la Londra, în care extrema dreaptă creează spaime despre românii fără calificări înalte veniți la muncă în Marea Britanie, realizatorul James Bluemel a reușit să înfățișeze umanitatea și curajul acestui gen de români umili, făcându-i mai simpatici în ochii telespectatorului britanic”, a mai spus Sturzu. Potrivit acestuia, James Bluemel a explicat că documentarul pornește mai ales de la aprehensiunea unei părți a publicului insular, referitoare la românii care caută joburi necalificate în Marea Britanie. ”Publicul nostru nu e preocupat de specialiștii IT, de managerii sau inginerii români care lucrează în Marea Britanie. Îngrijorarea se leagă exact de românii de felul celor prezentați în documentar. Poveștile de succes nu ar fi avut impact”, a explicat Bluemel. Deputatul Sturzu a mai spus că România are nevoie de o strategie de imagine mult mai coerentă și eficace decât în prezent: ”În materie de brand de țară, dar nu numai, avem nevoie de o schimbare în felul cum gândim politica românească. Nu cred că Gala Bute, de exemplu, poate fi prezentată ca acțiune de imagine de succes, deși s-au cheltuit 3 milioane de euro cu ea, iar acesta e, din păcate, termenul de comparație pentru ”The Romanians Are Coming”. Pentru ca politicienii să aibă inițiative bune, trebuie să se consulte cu experții într-un domeniu sau altul, or asta se întâmplă mai rar și în materie de imagine. Politicienii au nevoie de români, chiar dacă politicienii de școală veche se comportă ca și cum ar fi atoateștiutori”.