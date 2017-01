Mihai Trăistariu a acordat, în premieră, distincţia care îi poartă numele

Mihai Trăistariu, artistul care a reuşit să devină cunoscut în întreaga Europă, este tot mai solicitat în ultima perioadă, fiind invitat să facă parte din jurii la diverse festivaluri. Acest lucru s-a întîmplat şi zilele trecute, la Craiova, unde a avut loc Festivalul Naţional de Muzică „Micul Artist“, unde Mihai a fost preşedintele juriului şi a înmînat trofeul cîştigătorului. Ca la orice eveniment de acest gen, nu au lipsit micile incidente, iar Mihai, ca preşedinte al juriului, s-a hotărît să le rezolve. Una dintre concurente, căreia Mihai i-a dat nota zece, nu a reuşit să ajungă pe podium din cauza unei… note de şapte. Mihai Trăistariu a considerat că este nedrept ca acest copil foarte talentat să rămînă nerecompensat, fapt pentru care a… inaugurat, în premieră naţională, „Premiul Mihai Trăistariu”. Acest premiu va fi acordat de cîte ori artistul va mai fi invitat într-un juriu. „Este deja al 7-lea festival naţional la care sînt invitat în juriu. Mi s-a părut o idee bună să dau şi eu o mînă de ajutor unor tineri debutanţi, care încearcă să pătrundă în show-biz-ul românesc. La Festivalul Micul Artist de la Craiova am inaugurat acest premiu, căruia i-am spus simplu - premiul Mihai Trăistariu. I l-am acordat unei fete foarte talentate, pe nume Alexandra Stanciu, care m-a impresionat pînă la lacrimi. Din cei 48 de concurenţi, în cele două zile de concurs, am notat patru tineri cu nota 10. Atît fata care a luat trofeul, cît şi Alexandra au reuşit să îmi placă la maximum, drept pentru care am scris pe foaia mea de jurizare - 10 şi în paranteză am scris trofeu, gîndindu-mă că una dintre ele va lua, cu siguranţă, trofeul”, a declarat Mihai.

Alexandra Stanciu, distinsă cu premiul „Mihai Trăistariu”, va beneficia de o sumă de bani, dar va participa, împreună cu Mihai, la o emisiune de televiziune, unde va cînta şi va vorbi despre activitatea sa. Aceasta va mai participa, alături de Trăistariu, la un concert de colinde, care va avea loc în luna decembrie.¬ „De la concurs la concurs, acest premiu va fi destul de consistent şi voi încerca să ajut tinerii foarte talentaţi să ajungă mai repede acolo unde visează: le voi oferi înregistrări în diverse studiouri, le voi compune melodii, îi voi îndruma către oameni importanti din show-biz sau le voi oferi sume de bani ori le voi finanţa videoclipuri. Şi, cine ştie, atunci cînd voi simţi că îmi face bine şi mie la imagine, voi face chiar o melodie în duet. Important este ca premiul Mihai Trăistariu să nu rămînă doar o diplomă în palmaresul acestor copii”, a precizat Mihai.

De asemenea, cîntăreţul este invitat în juriu şi în recital la Festivalul Internaţional „Songs of the World“ din Republica Moldova, care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie, la Chişinău. Concurenţii vor fi din 17 ţări, România fiind reprezentată de Cristina Bondoc. Acesta este cel de-al 8-lea festival la care Mihai Trăistariu este invitat în juriu. Ca interpret, Mihai a cîştigat 18 trofee la festivaluri naţionale şi şase trofee la festivaluri internaţionale.