Mihai Trăistariu, aproape de cîştigarea concursului „Eurodance 2008”

Mihai Trăistariu a fost nominalizat, la începutul toamnei, să participe la „Eurodance 2008”, una dintre cele mai importante competiţii de muzică dance din Europa, concurs unde numai publicul are putere de decizie. Artistul se poate considera învingător încă de pe acum, deşi concursul se va încheia pe data de 31 decembrie. În numai două săptămîni, artistul a primit 4000 de voturi. Mihai, cu piesa „Your Love Is High”, se poate bucura de aproape 9500 de voturi, în timp ce reprezentanţii Poloniei, care se află pe locul al II-lea, DJ Remo ft. G. Andrzejewicz, cu piesa „You Can Dance”, au un total de 2494 de voturi. Dan Bălan, alias Crazy Loop reprezintă Republica Moldova şi se află pe locul al V-lea, cu un total de 1157 de voturi.

Se pare că munca pe care a realizat-o Mihai a dat roade, artistul promovînd piesa „Your Love Is High” în cadrul a numeroase emisiuni de televiziune, precum şi în presa scrisă. Fanii artistului pot accesa, în continuare, site-ul http://www.eurodanceweb.net/poll.htm şi îşi pot vota interpretul preferat pînă la data de 31 decembrie. Melodia „Your Love Is High” este cel mai recent single al lui Mihai Trăistariu, care va fi inclus pe noul material discografic intitulat „Love is…”. Albumul va conţine 18 piese în 12 limbi, printre care engleză, italiană, portugheză şi chineză.

Mihai este, incontestabil, unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România, care, după succesul de la Eurovision, din 2006, se bucură de o carieră internaţională, fiind cunoscut aproape în toată Europa.