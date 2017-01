Mihai Trăistariu are mai multe... prietene

Cunoscutul interpret Mihai Trăistariu, care a devenit, în ultima perioadă, extrem de solicitat din punct de vedere artistic, are o agendă încărcată... pe toate planurile. Nu numai concertele numeroase pe care le are de susţinut atît în ţară, cît şi în străinătate, îi lasă puţin timp liber, ci şi întîlnirile pe care le are cu... fetele. Deşi nu are o relaţie stabilă, artistul nu este singur, avînd cîteva... "prietene". "M-am lecuit, nu îmi mai trebuie o relaţie serioasă, mai ales că eu am foarte puţin timp liber şi sînt mereu pe drumuri. Acum am mai multe prietene, cu una mă plimb, cu alta ies în oraş sau... fac prostii, dar cu niciuna nu am o relaţie", a mărturisit Mihai. Deşi are mai multe fete cu care... iese în oraş, interpretul a subliniat că acestea nu au de ce să se supere, fiind vorba doar despre... “prietenie“.