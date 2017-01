Mihai Trăistariu: „boboc” şi bursier la Teatru!

Proaspăt student la Facultatea de Arte, Domeniul Teatru, Specializarea Artele spectacolului - Actorie din cadrul Universităţii „Ovidius”, Mihai Trăistariu este entuziasmat de-a dreptul de atmosfera... artistico-studenţească. El a dat de înţeles că are intenţii bune şi aşteptări pe măsură în această nouă etapă a vieţii sale şi a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, că nu are de gând să lipsească de la cursuri sub nicio formă.

Reporter (Rep.): Cum vă simţiţi din nou pe băncile facultăţii?

Mihai Trăistariu (M.T.): Am fost prezent la toate cursurile până acum, nu am chiulit nici măcar o... secundă! Deocamdată, orarul nu s-a definitivat, dar la tot ce s-a făcut până acum am fost prezent zi de zi. Nu vreau să chiulesc de la niciun curs, deşi o să-mi fie greu cu programul meu artistic, eu am concerte mai mult în weekend, iar la facultate nu avem cursuri în weekend. Îmi place prea mult ceea ce fac… e ca o joacă, îmi place că improvizăm, citim tot felul de texte, le interpretăm, facem dramatizări. Mi-e greu, că trebuie să mă scol de dimineaţă… eu mă trezeam la 12.00 şi acum sunt nevoit să mă trezesc la 7.00.

Rep.: Cum decurge acomodarea cu noii colegi ?

M. T.: Ieri am aflat că o să iau şi... bursă. Nu e foarte mult, dar o să o donez anului I de actorie. Nu o să o dau unui singur coleg, ci întregii clase, poate mai cumpărăm câte ceva.

Rep.: Dar cu profesorii?

M.T.: E bine... am făcut şi o oră de muzică cu domnul Dumitru Lupu, care e foarte de treabă, e o atmosferă frumoasă.

Rep.: În ce proiecte muzicale mai sunteţi angrenat?

M. T.: Chiar ieri am fost la Bucureşti, mă pregătesc să scot un album de balade, cu piese lente şi am şi o piesă de început căreia o să-i fac videoclip. Piesa se numeşte „Nu mai vreau iubire”.

Rep.: Ce influenţe muzicale vor avea baladele?

M.T.: Din muzică pop.

Rep.: Aveţi deja o idee de videoclip?

M.T.: În primul videoclip o să-i cooptez pe toţi colegii mei de la actorie. Am studiat puţin melodia, ca să vedem ce scenariu merge, pentru că vreau să le fac şi lor o bucurie, să apară la televizor.

Rep.: Ce are Mihai Trăistariu în plan pentru sărbători?

M. T.: De sărbători, voi promova următorul album, voi avea concerte, mai am câteva afaceri şi un studio de înregistrări de care mă ocup, iar albumul va fi gata peste o lună.