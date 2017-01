Mihai Trăistariu, din nou la Eurovision?!

Mihai Trăistariu, artistul care a reprezentat România la finala de la Atena a concursului "Eurovision" 2006, cu piesa "Tornero", a lansat, de curînd, un nou single intitulat "Dimmi: Si o No?". Mai mult, Mihai a mai înregistrat nouă piese noi, "Dimmi: Si o No?" fiind preferată pentru a fi promovată, mai ales că textul este ca şi al megahitului "Tornero", în limba italiană. După succesul repurtat la Eurovision, Trăistariu a fost solicitat de trei ţări pentru a concura din nou la această competiţie, pentru finala din anul 2007. Artistul nu s-a hotărît încă dacă va participa şi anul viitor, mai ales că o nouă prezenţă în competiţie va trebui să îl claseze pe podiumul Eurovisionului. "Este o decizie grea pentru mine, deoarece "Tornero" a beneficiat deja de o foarte bună promovare în numeroase ţări ale Europei, iar eu am semnat un contract cu mai multe case de discuri din Europa", a mai precizat artistul.