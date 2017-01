Mihai Trăistariu face concurenţă taximetriştilor constănţeni

După ce a avut o agendă foarte încărcată în perioada sărbătorilor, care a culminat cu Revelionul, cînd a cîntat atît în România, cît şi în Grecia, Mihai Trăistariu şi-a luat o vacanţă de trei săptămîni, următorul recital urmînd să îl susţină abia de data de 20 ianuarie, în Germania. Artistul îşi doreşte să plece săptămăna viitoare în Moldova, alături de prieteni, într-un periplu la mănăstirile din zonă, pentru a se relaxa. Pentru noul an, Mihai are planuri mari, avînd în vedere că, în prezent, este unul dintre cei mai plătiţi artişti din România. "Îmi doresc ca anul 2007 să fie de zece ori mai bun decît cel anterior. În plus, pe lîngă cele 12 contracte pe care le-am semnat cu case de discuri din Europa, este foarte probabil ca în februarie să mai semnez două, în Spania şi Anglia, două ţări importante din punct de vedere muzical în Europa. Vreau să colaborez cu Marius Moga şi cu Laurenţiu Duţă, să fac şi un clip mai scump", a mărturisit Mihai.

Artistul a renunţat la contrucţia unei vile în Costineşti, pentru că îşi... bloca banii, preferînd să îi investească în afaceri mai profitabile. În curînd, Mihai va face concurenţă taximetriştilor constănţeni, înfiinţîndu-şi o firmă de acest gen: "Mihai Taxi". "Voi deschide afacerea cu 50 de maşini, pînă la sfîrşitul anului vreau să ajung la 200 de autoturisme, iar tarifele sper să fie cele mai rezonabile", a mai spus interpretul. În plus, Mihai îşi va deschide şi o spălătorie auto, pentru ca afacerea cu taxiuri să fie profitabilă. "Maşinile trebuie spălate în fiecare dimineaţă, aşa că voi deschide şi o spălătorie, nu va mai fi nevoie să plătesc pentru maşini în fiecare zi. În plus, vor putea veni şi alţi clienţi", a menţionat Mihai Trăistariu.