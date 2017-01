De la participarea sa la finala Eurovisionului, de anul trecut, Mihai Trăistariu nu conteneşte să îşi uimească fanii. În prezent, interpretul se poate lăuda cu o performanţă nemaiîntîlnită la alţi artişti români, piesa "Tornero" fiind clasată pe loc fruntaş într-un celebru top muzical din Statele Unite ale Americii. Fred Bronson, unul dintre întemeietorii topurilor mondiale - Billboard, are 57 de ani şi este, şi în momentul de faţă, redactor la celebra revistă cu acelaşi nume. Fred este scenarist, scriitor, jurnalist, a scris numeroase cărţi despre muzică şi topurile Billboard, cele mai renumite fiind "Billboard's Hottest Hot 100 Hits" şi "The Billboard Book of Number One Hits". În "Billboard Magazine", jurnalistul are, săptămînal, două rubrici despre muzica din toată lumea, "Chart Beat Chat" şi "Chart Beat Bonus". Mai mult, la fiecare sfîrşit de an, Fred Bronson alcătuieşte Topul anual al celor mai bune zece melodii. După ce a ascultat melodii de pretutindeni, topuri de pe toate continentele, Fred a alcătuit topul 10 al celor mai bune melodii ale anului 2006. În acest top, pe locul al doilea, se situează la loc de frunte megahitul "Tornero".

De asemenea, Bronson a scris cărţi şi despre "World Music Awards" şi "American Music Awards", fiind considerat cel mai bun critic muzical american la ora actuală şi adesea e comparat cu o enciclopedie muzicală vie. Se pare că, la aproape un an de la lansare, piesa lui Trăistariu încă poate intra în topuri, iar părerile unor critici de muzică americani sînt foarte bune. Mai mult, Mihai a primit, recent, o propunere de contract de la o casă de discuri din America, aşa că este posibil ca "Tornero" să devină un megahit şi dincolo de ocean.