Mihai Trăistariu, profesor de canto la „Mamaia caută o vedetă”

O dată cu startul emisiunii-concurs „Mamaia caută o vedetă”, care se difuzează pe Neptun TV, în fiecare duminică, de la ora 20.30, pe parcursul a 12 săptămîni, pentru tinerii interpreţi intraţi în competiţie au început repetiţiile intense. Dacă aceştia sînt pregătiţi, din punct de vedere coregrafic, de un nume cunoscut în domeniu, Călin Hanţiu, de partea de canto se ocupă Traian Broască şi Mihai Trăistariu. „Eu chiar am avut ideea de a-mi face o şcoală de canto care să îmi poarte numele, astfel că ideea de a preda îmi place foarte mult. Eu am mai fost profesor de canto, în urmă cu trei ani, la o şcoală din Bucureşti. Îmi place foarte mult să predau, eu am vrut să fiu profesor de matematică. Mi-a plăcut că cei pe care îi pregătesc eu s-au lăsat pe mîna mea. Eu nu fac cu ei vocalize, dar pot să le modelez interpretarea”, a declarat Mihai Trăistariu.

Artistul petrece aprox. patru ore la o singură repetiţie cu tinerii concurenţi, încercînd să realizeze cît mai mult cu elevii săi. „Aş sta şi trei zile alături de ei, dar, din păcate, nu se poate. Îmi place ceea ce fac şi mai ales faptul că fiecare dintre ei visează să ajungă pe scenă”, a mai spus Mihai. Totodată, Trăistariu le pregăteşte o surpriză elevilor săi, pentru că, în opinia lui, tinerii au voci frumoase şi sînt talentaţi. „Îmi doresc să fac ceva pentru cîţiva dintre cei cu care lucrez. Nu ştiu încă exact ce, poate le voi compune o melodie, poate îşi vor înregistra materiale la mine în studio”, a mai spus Mihai.

Deşi nu a cîştigat niciodată marele trofeu la Festivalul de la Mamaia, cu toate că a participat timp de şase ani, Trăistariu nu renunţă la acest vis. „Poate fac o melodie şi voi lua locul I la Creaţie, pentru că la Interpretare nu mai am cum să particip”, a precizat artistul.

Dintre cei zece concurenţi ai emisiunii „Mamaia caută o vedetă”, doar unul va putea ajunge, anul acesta, pe scena celui mai important festival de muzică uşoară din România, unde va reprezenta zona Dobrogei. Iniţiatoarea acestui proiect inedit este Televiziunea Neptun, partener fiind Consiliul Judeţean Constanţa, prin Direcţia de Cultură.