Mihai Trăistariu şi Cardinal Motors, un parteneriat de succes

Vedetele conduc Volkswagen! Din ce în ce mai multe vedete şi-au îndreptat atenţia către cele mai recente „bijuterii” ale producătorului, detaliile tehnice, design-ul şi echipamentul acestora fiind net superioare celorlalte automobile similare de pe piaţă. Una dintre vedete este Mihai Trăistariu, un artist sensibil şi cultivat, ce are la activ sute de festivaluri şi concerte, hiturile sale, premiate de nenumărate ori, fiind recunoscute atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Începând de ieri, constănţeanul este mândrul posesor al unui Volkswagen Eos, pe care l-a cumpărat de la dealer-ul autorizat Volkswagen, Cardinal Motors. Modelul preferat de artist este o decapotabilă, cu motorizare pe benzină, echipată cu numeroase dotări de ultimă oră. Cu o „figură” serioasă, ce prezintă încredere, Volkswagen Eos este în topul clasei sale în ce priveşte dotările şi tehnologia cu care este echipat. Toate modificările au fost gândite în laboratoarele Volkswagen, special pentru a oferi, indiferent de şofer sau de stilul de condus, o experienţă unică. Mihai Trăistariu crede despre noua sa decapotabilă că se potriveşte foarte bine cu stilul său, liber şi dinamic, iar combinaţia cu tehnologia de ultimă generaţie a transformat-o pe Eos într-o experienţă de nerefuzat. Şi alţi clienţi ai Cardinal Motors sunt la fel de încântaţi. „Este foarte uşor de condus. Eu conduc de 20 de ani şi am avut mai multe maşini. Deşi am experienţă, nu ştiu cum să vă spun altfel. Este uşor de condus, este fiabilă, ascultătoare şi... te face să te simţi bine la volan. Pur şi simplu, te simţi bine şi în siguranţă”, a declarat un alt client al Cardinal Motors.

Dealerul Cardinal Motors a fost înfiinţat la Constanţa, în 1994. Pe lângă comercializarea tuturor modelelor Volkswagen, compania oferă servicii de finanţare şi servisare la standardele Volkswagen, fiind un partener de încredere pentru toţi clienţii săi. Detalii şi informaţii despre ofertele şi serviciile Cardinal Motors găsiţi la www.cardinalmotors.ro sau direct la sediul firmei din Bd. Tomis nr. 478.