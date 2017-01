Mihai Trăistariu şi „Romanian Golden Team” au deschis a doua seară a „Euro Callatis-ului”

Cea de-a doua seară a Festivalului „Euro Callatis”, eveniment organizat în Portul Turistic Mangalia, a fost deschisă de show-ul îndrăgitului Mihai Trăistariu, care a susţinut un minirecital de două piese, deşi, iniţial, nu a fost trecut pe lista oficială a invitaţilor. Surpriza spectacolului a fost una de excepţie, întrucît gimnaştii „de aur” ai României, multipli laureaţi la campionatele mondiale şi Jocurile Olimpice, constituiţi în trupa „Romanian Golden Team”, au făcut show pe melodiile „Tornero” şi „Dimmi si o no”. Aceasta a fost prima colaborare de asemenea anvergură pentru un artist român, Mihai gîndindu-se serios la o apariţie scenică alături de gimnaşti şi la Eurovision. Nume ca Marius Urzică, Monica Roşu, Sabina Cojocar, Andreea Isărescu, Silvia Stroescu au notorietate şi peste hotare, acest lucru crescînd succesul artistului în cazul unei colaborări. „A fost super, cred că a fost şi un record de public în acest an. Eu am deschis show-ul alături de gimnaşti, care m-au contactat pentru un duet la piesa Tornero cu Sabina Cojocar, apoi i-am văzut la repetiţii şi aşa a venit ideea colaborării pentru Callatis, poate şi pentru Eurovision”, a declarat Mihai Trăistariu.

Seara a fost „condimentată” de recitalurile unor trupe şi artişti de renume, încîntaţi să evolueze pe scena în formă de scoică: Nicola, „Talisman”, „Analia Selis”, „Akcent”, Vasile Şeicaru&Valdy Cnejevici, Miki, Moni-k, Keo, „New Effect”, Lavinia, Anca Florescu (ex-„Laguna”), Jojo, Giulia, Tibi Scobiola, Ank, Anda Adam, Nelu Stratan, Paula Seling, Anita Doth, solista trupei „2 Unlimited”.

Nici cele 23 de concurente la „Miss Diaspora” nu au scăpat de emoţii, acestea fiind prezente şi în cea de-a doua seară pe scena „Euro Callatis-ului”.

Vedetă la doar… şapte luni

Din rîndurile publicului au făcut parte oficialităţi, artişti şi nu a lipsit controversatul cuplu Monica şi Irinel Columbeanu. Cei doi… îndrăgostiţi au venit, de această dată, cu fiica lor, Irina, care a „pozat” în faţa aparatelor foto şi s-a lăsat filmată de camerele de luat vederi, aşa cum îi stă bine unei mici vedete.

Aşa cum era de aşteptat, unii artişti au venit însoţiţi de iubite şi iubiţi, Andreea Bălan nedezlipindu-se de lîngă Keo, poate pentru a infirma zvonurile care spuneau că relaţia lor nu este tocmai… roz. Şi în cea de-a doua seară de festival, Jojo a venit împreună cu „Ţeavă” (Cătălin Catoiu), iar Moni-k s-a prezentat la braţului iubitului său, despre care nu a ezitat să spună că este omul care o sprijină în tot ceea ce face. „M-am simţit super bine pe scenă, nici nu mă aşteptam să fie aşa, chiar dacă am evoluat doar trei minute. Ceea ce m-a impresionat foarte tare a fost faptul că Dan Negru încă nu mă anunţase, iar publicul îmi striga, deja, numele”, a mărturisit Moni-k.

Recitalul susţinut de formaţia „Talisman” a extaziat publicul, care a cîntat şi a dansat alături de Alin Oprea, solistul grupului. Nici minirecitalul Nicolei nu fost mai prejos, publicul aplaudînd la scenă deschisă prestaţia artistei. „Ca în fiecare an, mă simt foarte bine la Callatis, îmi place şi aştept cu plăcere luna iulie sau august, cînd ştiu că are loc acest festival”, a spus Nicola. Miki a fost şi ea la înălţime, urcînd pe scenă de două ori, cu două piese noi, melodia „Bombon” fiind interpretată în duet cu tînărul Jorge (ex- „Cocktail”). „M-am simţit foarte bine pe scenă, vin aici de foarte mulţi ani, încă din perioada trupei K-pital. Cred că în anul 2001 am venit, pentru prima dată, aici. Atmosfera este la fel ca de fiecare dată, este chiar mai bine decît în anii trecuţi, e lume multă, iar publicul este foarte primitor”, a declarat Miki.

Festivalul continuă cu „Seara România Actualităţi”. În această seară, vor urca pe scenă, rînd pe rînd, realizatorii emisiunilor muzicale de la Radio România Actualităţi, care vor prezenta formaţiile şi artiştii ce au colaborat intens, de-a lungul timpului, cu postul public de radio.Din program fac parte nume sonore, artiştii cu cele mai mari difuzări la Radio România Actualităţi: Loredana, „Simplu”, Andra, Elena, „Proconsul”, „Taxi”, Alexandra Ungureanu & Crush, Lucia Dumitrescu şi invitata specială, Margareta Pâslaru.