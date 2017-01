Mihail Saakaşvili respinge categoric varianta demisiei

Liderul georgian, Mihail Saakaşvili, a respins, în timpul unei sesiuni întrebări-răspunsuri cu georgienii, posibilitatea de a demisiona. Emisiunea, care a durat patru ore, se înscrie în tentativele preşedintelui de a răspunde criticilor legate de acţiunile sale în materie de democraţie şi libertatea de expresie de cînd a preluat puterea, în 2003. În timp ce Saakaşvili a fost acuzat că a implicat Georgia într-un război pe care îi era imposibil să-l cîştige, analiştii spun că opoziţia este divizată şi că nu a reuşit să facă nimic important de la conflict încoace. ”A fost o tragedie personală. Am primit cea mai puternică lovitură în august, au fost cele mai grele momente ale vieţii mele. Forţa răului mi-a invadat ţara şi mi-a ucis copiii. Sînt un refugiat împreună cu voi şi sînt un tată ai cărui copii au fost ucişi, ca şi voi”, a subliniat Saakaşvili.

Zeci de opozanţi au demonstrat în faţa studioului TV şi l-au acuzat pe preşedinte că îl imită pe premierul rus, Vladimir Putin, care are în fiecare an o sesiune de întrebări-răspunsuri la televiziunea rusă. ”Ce mai are de învăţat Saakaşvili de la Putin? Ar trebui să nu mai conducă ţara cu farsele lui de PR şi să permită alegeri libere şi corecte”, a declarat un oficial al Partidului Republican, de opoziţie. Foştii trimişi ai Georgiei în Rusia şi la ONU au declarat că Saakaşvili a fost păcălit să atace Osetia de Sud, iar un fost aliat, Nino Burjanadze, şi-a format propriul partid de opoziţie şi a cerut demisia lui Saakaşvili. Preşedintele georgian a declarat că nu intenţionează să risipească bani pe alegeri anticipate şi a subliniat că este într-o formă grozavă. ”Nu intenţionez să mor sau să mă retrag. Principala mea misiune este să salvez ţara în faţa crizei economice şi să o unific”, a subliniat el.