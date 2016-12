Mihail Vlasov - mită și presiuni pentru o lege

13:32:56 / 16 Iunie 2015

Haos la ccin constanta

Sa verifice si numirile de arbitrii de la Constanta, apoi numirile in functiile de sef serviciu, director de directie si vicepresedinte, si nu in ultimul rand, deplasarile in strainatate pe banii publici. Aici e o cloaca de incompetenti numiti de Mazare si Constantinescu.