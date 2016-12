Mihăiţă Vasea, martor în procesul rivalilor „spanioli”

Dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa în care Stilla Sarafu, Doru Aita şi Petrică Tomescu, din gruparea interlopă „Spaniolu”, sînt acuzaţi că l-au agresat pe Usein Sali, din clanul rival „Fraţii”, a continuat ieri, cu audierea a doi martori. Potrivit plîngerii depuse de Sali pe 17 august 2006, Aita, Tomescu şi Sarafu, l-ar fi bătut cu bestialitate în seara de 6 august 2006, vătămările suferite necesitînd internarea lui în spital. Conform actului medico-legal, Usein a avut nevoie de 70 de zile de îngrijiri medicale pentru a-şi vindeca rănile suferite. Anchetatorii au decis că plîngerea lui Usein trebuie cercetată separat pentru că, la momentul trimiterii în judecată a fraţilor Vasea, nu erau identificate şi audiate toate persoanele implicate în scandal. În plus era necesară o confruntare a celor trei cu Usein Sali. Aita, Tomescu şi Sarafu au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală gravă şi loviri şi alte violenţe. Primul audiat a fost Aurelian Boşcăneanu, a cărui declaraţie nu a ajutat cu nimic la lămurirea situaţiei. „Nu ştiu nimic despre acel incident, de fapt nici nu îmi aduc aminte să se fi întîmplat aşa ceva şi nici nu am dat vreo declaraţie în acest sens!”, a susţinut Boşcăneanu. Cel de-al doilea martor ascultat de instanţă, Mihăiţă Vasea, a fost de faţă cînd Sali a fost bătut de cei trei în barul lui Aita. „În acea seară m-a sunat Aita pentru a mă chema la barul lui ca să discutăm o problemă. M-am dus cu Sali şi cu Nicuşor Vîlcu, zis „Sînge”, iar Aita mi-a reproşat că l-am trimis pe Arinel la Poliţie să declare o tîlhărie pe care se bănuia că a comis-o Cristian Gherghişan. Am negat că aş fi făcut aşa ceva şi am mers după Arinel, pe care l-am adus în local. În timp ce vorbeam cu Aita, în bar au intrat Sarafu, Tomescu, Boşcăneanu şi Ionuţ Vanghelici, însoţiţi de alte cinci persoane pe care le ştiu din vedere”, a mai spus Mihăiţă Vasea. Apoi el a descris scena bătăii, aşa cum susţine că a văzut-o: „Tomescu l-a tăiat cu cuţitul pe Arinel în mai multe zone ale corpului şi l-a băgat sub masă, Sarafu s-a urcat pe o masă şi i-a aruncat vrei 15 sticle de Coca-Cola în cap lui Sali, apoi a intervenit şi Tomescu între cei doi şi l-a tăiat cu un cuţit pe Sali în cap şi pe umăr. Doru Aita a luat o rangă şi l-a lovit pe Sali peste mînă pînă i-a rupt-o. Speriat, am fugit pe scări şi l-am tras după mine pe Sali, care abia se mişca din cauză că pierduse mult sînge. L-am dus la spital, unde a fost îngrijit de medici!”, a adăugat Vasea. El a mai susţinut că a minţit, prima oară la Poliţie că nu a fost nici un scandal întrucît Sali a fost ameninţat şi voia să declare tot la Parchet. Reamintim că nici unul dintre cei trei interlopi audiaţi nu a recunoscut acuzaţia adusă de Usein Sali. Următorul termen va fi pe 29 octombrie, cînd vor fi citaţi ultimii martori din rechizitoriu.