Mihei o acuză pe Sulfina Barbu de atitudine sfidătoare faţă de turismul de litoral

Deputatul independent Andrian Mihei a susţinut, ieri, în plenul Camerei Deputaţilor, o declaraţie politică în care s-a referit la starea litoralului românesc. Sub titlul “Salvaţi sezonul estival 2007“, Mihei a afirmat că sezonul estival 2006 a debutat, din nou, cu schimbarea modului de administrare a plajelor, iar primele două luni au fost dezastruoase, cu modificări legislative bulversante, care au transformat sezonul într-unul de scandal, probleme şi reglări de conturi politice şi legislative. Mihei a remarcat şi faptul că, pentru prima oară în istoria turismului de litoral, a asistat la un miting al hotelierilor şi la declaraţii de neimaginat din partea fostului preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism, la scandalul nesfîrşit al plajelor, la decizia guvernanţilor de a da liber la construcţii fără autorizaţie pe plaje, lucru care a condus la o serie de abuzuri. Mihei spune că toate aceste lucruri s-au făcut sub ochii ministrului Mediului, Sulfina Barbu, care a bulversat tot turismul. De asemenea, deputatul constănţean a afirmat că, fără nici o logică, încă nu a fost numit un preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Turism (ANT), după o lună de la demisia fostului preşedinte, Ovidiu Iuliu Marian. “Acest lucru face ca master planul pentru turism să nu poată fi abrobat, deşi există susţinere din partea Organizaţiei Mondiale a Turismului şi, totodată, ca o serie de proiecte demarate sau în curs de demarare, în vederea reabilitării turismului, să stagneze. Din nou, socotelile ies în minus, din nou, se caută cauzele, din nou, acestea sînt mai mult sau mai puţin cele care şi în 2005 au frînat turismul de litoral. Practic, doi ani la rînd, litoralul românesc, în loc să înflorească, să se dezvolte, să atragă tot mai mulţi turişti români şi străini, a stagnat, ba chiar a dat înapoi. Şi asta din cauza unei multitudini de factori negativi, de la deciziile aberante de schimbare a administratorilor plajelor la începutul sezonului turistic, atît în 2005, cît şi în 2006, pînă la Ordonanţa nr. 19 din acest an, care, deşi stipula anumite condiţii pentru cei care au cîştigat plajele la licitaţii, au fost trecute cu vederea, cu multă indulgenţă, de către reprezentanţii Ministerului Mediului, care au efectuat controale“, a afirmat Andrian Mihei.

Parlamentarul constănţean a supus atenţiei în intervenţia sa şi faptul că ANT trebuie să îşi ia rolul în serios, iar responsabilii din turism să nu mai dea declaraţii precum că: “Litoralul nu este important”. “Persoanele care conduc destinele turismului românesc trebuie să fie specialişti în domeniu, iar interesele politice trebuie lăsate deoparte, în favoarea interesului ţării. Sînt convins că Sulfina Barbu încă se aplaudă pentru deciziile luate la începutul sezonului estival, referitoare la închirierea plajelor, dar aş fi curios să ştiu care îi este părerea acum, la moment de bilanţ, dacă ea conştientizează erorile făcute în strategia abordată, dacă ne poate estima numărul de cazuri în care instalarea camerelor video de monitorizare (o cheltuială prea mare, cu o justificare relativ puerilă) şi-a dovedit eficienţa, dacă are pregătite alte surprize, la fel de neplăcute, şi pentru anul viitor, şi dacă e conştientă că a face schimbări de aşa anvergură la începutul sezonului, afectează nu numai rezultatele anului 2006, ci şi anii viitori. Şi, abordînd altfel, chiar dacă, să presupunem, deciziile dumneaei ar fi fost corecte, atît timp cît toţi cei implicaţi se plîng de rezultate, o întreb: De ce abordează o astfel de atitudine sfidătoare, luînd deciziile de la Bucureşti, fără consultări prealabile cu factorii implicaţi şi nu caută împreună cu aceştia soluţii de prevenire a repetării unor astfel de situaţii şi mai ales, soluţii pentru redresarea şi, în fapt, valorificarea potenţialului inestimabil pe care îl poate avea turismul de litoral românesc?“, a adăugat Mihei. În finalul intervenţiei sale, Andrian Mihei a făcut apel către reprezentanţii Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Turismului şi ANT să se gîndească la strategia pentru anul viitor, să nu mai existe surprize bulversante la început de vară, astfel încît, în momentul în care se va declara deschis sezonul estival 2007, totul să fie cu adevărat pregătit în aşteptarea turiştilor români şi străini.