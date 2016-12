Mihu, la un pas de titlu la Sibiu

Jucătoarea constănţeană de tenis Gloria Ioana Mihu este la un pas de a câştiga turneul de la Sibiu din cadrul Circuitului Naţional al Federaţiei Române de Tenis, rezervat juniorilor sub 12 ani. Sportiva legitimată la Tenis Club Idu Mamaia şi antrenată de Damian Petcu s-a calificat în finala probei de simplu, după ce le-a învins pe Ilinca Bărănescu (CSS Ploieşti), cu 6-1, 6-2, Alessia Ciucă (Gala Deva), cu 6-2, 6-2, şi Ana Maria Obreajan (Drive Tenis Ploieşti), cap de serie nr. 3, cu 4-6, 6-2, 6-2. În ultimul act al întrecerii, constănţeanca, desemnată cap de serie nr. 1, o va întâlni astăzi pe favorita nr. 2, Oana Corneanu (TC Oana). Mihu a jucat şi finala probei de dublu, unde a făcut pereche chiar cu adversara de azi, Corneanu, cele două fiind principalele favorite ale competiţiei. Din păcate, ele au cedat în faţa cuplului format din Alexandra Braga (TC Bucureşti) şi Maria Popescu (Harry Club), cu 6-4, 3-6, 7-10. La băieţi, Doru Borsan Jr. (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Gheorghe Botezan) a ajuns până în faza semifinalelor, dar a cedat în faţa principalului favorit, Nini Dică (Dyadora Timişoara), cu 3-6, 2-6.

SUCCES PENTRU DADACIU. Aflată la turneul internaţional de categoria a 3-a găzduit de localitatea Auray (Franţa) şi rezervat juniorilor sub 12 ani, Sabina Dadaciu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Alex Cojocatu) a trecut de primul tur, învingând-o pe Cyrine Hamrouni (Franţa) şi va juca în runda a doua împotriva franţuzoaicei Jade Glenn Ekwe. La dublu, Dadaciu şi Andreea Velcea au intrat direct în turul secund, fiind principale favorite. Pe tabloul băieţilor, Sebastian Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu) a cedat în primul tur, 6-7, 1-6, în partida cu Raphael Bonnet Flores (Franţa). Tot în Franţa, la Sainte-Genevieve des Bois, are loc turneul de categoria I “Tim Essonne”, rezervat juniorilor sub 14 ani. Singurul constănţean prezent la acest turneu, Alexander Gima (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Daniel Dragu) a pierdut în primul tur la simplu, 1-6, 2-6, în duelul cu francezul Louis Dussin.