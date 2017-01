Mihu rămâne preşedintele AJF

Ieri a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Constanţa, în care s-a decis conducerea asociaţiei pentru următorii patru ani. În funcţia de preşedinte a fost învestit, din nou, Vasile Mihu, aflat la conducerea AJF încă de la înfiinţare, în februarie 1990. Votul a fost deschis, iar Mihu a fost reales în unanimitate. Postul de vicepreşedinte a fost disputat de Stere Guteanu şi Costică Bodnar, primul fiind ales cu 62 de voturi din totalul de 75 exprimate. „Mă bucur să văd aici, în sală, pe mulţi dintre cei cu care am pornit la drum în 1990. Am depăşit împreună multe momente grele şi mă bucur să văd că vom continua împreună. Am reuşit să mărim numărul de echipe din judeţ şi vrem să menţinem şi în continuare acest trend ascendent. Le mulţumesc celor de la administraţiile locale, dar şi cluburilor private, care încearcă să dezvolte baza materială a fotbalului, punctul nevralgic al acestui sport în judeţul Constanţa”, a declarat Mihu. Prezentă la Adunare, Elena Frîncu, directorul DSJ Constanţa, a lăudat atât AJF Constanţa, cât şi FRF, afirmând că „AJF Constanţa funcţionează şi este prezentă în competiţii după model european”. Tot ieri, celor prezenţi le-au fost aduse la cunoştinţă: Raportul Biroului Executiv al AJF Constanţa privind activitatea desfăşurată în anul precedent; Raportul privind Bilanţul Contabil; Raportul Comisiei de Cenzori; Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010. Iată componenţa Biroului Executiv al AJF: Vasile Mihu - preşedinte AJF; Stere Guteanu - vicepreşedinte AJF (va îndeplini şi funcţia de secretar general); Dănuţ Drăgulin - trezorier; Costel Costin - preşedintele Comisiei de Copii şi Juniori; Costică Bodnar - preşedintele Comisiei pentru Statutul Jucătorului; Eugen Ştefănescu - responsabil al Compartimentului Observatori; Valentin Vrabie (preşedinte CS Peştera) - reprezentantul cluburilor din Liga a 4-a şi Liga a 5-a. Acestora li se va adăuga preşedintele Colegiului Judeţean de Arbitri, care va fi desemnat în scurt timp.