Chiar dacă medicina modernă oferă o serie de alternative în privinţa planificării familiale, româncele au tristul renume de a fi campioanele Europei la întreruperile de sarcină. Avortul a devenit de-a lungul anilor un adevărat mijloc de contracepţie pe plaiurile mioritice, puţine fiind femeile care ştiu să se protejeze de o sarcină nedorită. Crunta realitate a fost scoasă la lumină de Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS, care, în această vară, a demarat campania \"Dragoste fără griji\", cu scopul de a le oferi femeilor informaţii corecte despre metodele moderne de contracepţie. Mesajul campaniei -\"Un copil poate apărea cînd te aştepţi mai puţin. Hotărăşte tu momentul potrivit!\" - a fost transpus în practică, în acest weekend, în staţiunile Mamaia, Jupiter şi Venus. Pe parcursul operaţiunii \"Bebeluşii\", mii de jucării înfăţişînd nou - născuţi au apărut pe neaşteptate, pe prosoape şi şezlonguri, prin intermediul voluntarilor SECS, dar şi pe calea aerului, \"paraşutaţi\" direct pe plajă. Acţiunea s-a dorit un semnal de alarmă cu privire la nevoia de planificare a vieţii de cuplu şi a sarcinilor, pe paraşutele bebeluşilor de jucărie fiind inscripţionat atît mesajul campaniei, dar şi linia telefonică gratuită 0800 150 150. \"Am mers în apă şi cînd m-am întors, am găsit pe prosop un bebeluş cu o mică paraşută. Am o mulţime de prietene care, deşi au acces la informaţii, preferă să creadă că lor nu li se poate întîmpla să rămînă însărcinate. Femeile încă nu au înţeles că trebuie să fie şi ele responsabile de viaţa lor sexuală\", a spus o tînără de 24 de ani, aflată la plajă în Mamaia. Campania \"Dragoste fără griji\" se adresează femeilor din mediul urban si rural, cu vîrste cuprinse între 15 şi 49 de ani. După o primă etapă, care şi-a propus să atragă atenţia asupra numărului mare de avorturi din România, această fază a campaniei “Dragoste fără griji” se va desfăşură pînă în octombrie.