Mii de bolnavi, condamnaţi la aşteptare!

Peste patru mii de bolnavi din România, diagnosticaţi cu diferite tipuri de hepatite, sunt condamnaţi să aştepte cu lunile începerea tratamentelor. La toate aceste probleme, spun reprezentanţii Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), se adaugă şi cele legate de discriminarea acestor persoane la locurile de muncă, dar şi în familie, în unele cazuri, cunoscându-se prea puţine informaţii despre hepatite. Preşedintele APAH-RO, Marinela Debu, alături de reprezentanţi ai pacienţilor, prezenţi la Constanţa, cu ocazia împlinirii a doi ani de la înfiinţarea asociaţiei, a trecut în revistă problemele cu care se confruntă bolnavii cu afecţiuni hepatice, promiţând o implicare continuă în ceea ce priveşte rezolvarea doleanţelor. “Nu putem să ignorăm situaţia din judeţele Iaşi şi Galaţi, acolo unde 10% din bolnavi se află pe listele de aşteptare. Se aşteaptă până la un an tratamentele”, spune Debu. Nici la Constanţa lucrurile nu stau prea bine, conf. univ. dr. Eugen Dumitru, medic în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, precizând că au existat pacienţi care şi-au aşteptat tratamentele chiar şi un an şi jumătate. El spune că boala evoluează lent, însă până la afectarea serioasă hepatică există cea psihică. În Constanţa, nu cu mult timp în urmă, au intrat în programul de tratament bolnavi care au aşteptat medicamentele încă din octombrie 2009. Şi alţi 150 de pacienţi încă se mai află pe liste pentru a beneficia de tratamente, care sunt extrem de costisitoare, numai pentru un singur pacient putând să se cheltuiască, pe an, chiar şi 13 mii de euro.

SĂ ZICĂ „MERSI” CĂ-ŞI PRIMESC TRATAMENTELE. Reprezentantul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), preşedinte al Comisiei de Aprobare a Terapiei Antivirale din cadrul CNAS, prezent, de asemenea, la întâlnirea reprezentanţilor APAH-RO de la Constanţa, dr. Lucian Negreanu, este optimist şi spune că, în ciuda bugetului mai mic cu 30%, în acest an vor beneficia de tratamente mai mulţi bolnavi, chiar cu 30% (!?). Şi, potrivit oficialului, pacienţii din România - care stau cu sufletul la gură în aşteptarea aprobărilor, la tratamente, cu lunile - trebuie să fie mulţumiţi că nu primesc răspunsuri negative, aşa cum se întâmplă în multe alte ţări, el dând exemplul Poloniei.

ŞCOALA DE GASTROENTEROLOGIE DE LA CONSTANŢA, DE VALOARE. Constanţa nu a fost aleasă întâmplător gazdă a întâlnirii APAH-RO cu oficialităţi din Sănătate, a declarat reprezentantul Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie din România, prof. univ. dr. Mircea Diculescu, el precizând că şcoala de gastroenterologie de la Constanţa este una de mare valoare. Profesorul a amintit de regretatul prof. univ. dr. Florea Voinea, cel care a dus la alcătuirea „focarului de învăţământ medical de gastroenterologie de la Constanţa, un focar extrem de puternic”.