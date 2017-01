Mii de bucureșteni au participat la Festivalul Luminii

Peste 700 de cercetași de toate vârstele și câteva mii de bucureșteni au fost prezenți sâmbătă, în Parcul Carol din Capitală, la cea de-a VIII-a ediție a "Festivalului Luminii".

Sub motto-ul "Redescoperă frumusețea lucrurilor mărunte", membrii Organizației Naționale "Cercetașii României" i-au invitat pe toți cei care au vizitat Parcul Carol să se relaxeze și să participe la activitățile pregătite atât pentru copii, cât și pentru adulți. Printre acestea s-au numărat atelierele de jonglerii, face-painting, baloane uriașe de săpun, precum și o zonă inspirațională.

Zone speciale au fost amenajate și pentru "copacul cu dorințe", în care fiecare putea să-și scrie dorințele pe o bandă textilă, oferită de organizatori, dar și un "panou cu gânduri bune" unde doritorii au putut lăsa impresii și urări pe hârtie colorată.

Activitățile din cadrul Festivalului Luminii au fost demarate la ora 10,30, cu tineri de la Daia Art Studio și cercetași care au cântat pe cele patru scene pregătite special pe aleea principală a parcului.

Începând cu ora 18,00 aleea principală a Parcului Carol, de la intrare și până la Mausoleu, a început să fie împodobită cu gulguțe confecționate de tinerii cercetași. Astfel, vizitatorii au putut vedea de la diferite modele florale până la numele festivalului, toate realizate din gulguțe ordonat aranjate.

Pentru aranjarea gulguțelor s-au înscris și vizitatori de toate vârstele, de la cei mai mici, care erau ghidați de părinți sau bunici, până la adolescenți și adulți.

"Este ceva deosebit pentru copii. Eu am două fetițe care, de 7 ani și 11 ani, care sunt foarte încântate. Am venit cu toții mai devreme în parc să ne plimbăm, nu știam de Festivalul Luminii. Fetele și-au făcut singure gulguțele și acum așteaptă cu nerăbdare să le aprindă. Mă întreabă la fiecare câteva minute cât mai este până se înserează", a declarat pentru Agerpres, Angela Mihălceanu din București.

Luana, în vârstă de 9 ani, din cartierul Berceni, a spus că își dorește să devină și ea cercetaș. "Vreau și eu să mă fac cercetaș, fiindcă ei fac lucruri frumoase. Am lucrat cu ei și mi-am făcut gulguța mea", a spus Luana. Mama Luanei a declarat că se gândește "foarte insistent" să își înscrie fetița într-un club de cercetași pentru a o ajuta să stea mai mult în aer liber, și asta cu atât mai mult cu cât va face asta sub supravegherea unei persoane atente.

"Să fiu cercetaș este o plăcere unică, pentru că nu toată lumea este cercetaș și este greu să ajungi un cercetaș adevărat. Prima dată am aflat de ei de pe o rețea de socializare. Eu eram mare fan al actelor cercetășești și am zis 'Hai să merg!'. Mi-a plăcut și am rămas", a declarat Radu Sitaru, de 13 ani, de la Centrul Local de Cercetași Dimoncescu.

Roxana Crăciun, de la echipa de comunicare și PR a Festivalului Luminii, a declarat că, cei peste 700 de voluntari cercetași au demarat pregătirile pentru eveniment în urmă cu trei luni.

"Avem peste 700 de voluntari cercetași care au muncit pentru acest festival în ultimele trei luni, de la crearea gulguțelor, pentru că acestea sunt simbolul nostru, al festivalului, până la cele mai mici detalii", a afirmat Roxana Crăciun, precizând că se așteaptă la "aproximativ 5.000-6.000 de participanți în parc".

Cercetașii se împart în mai multe categorii, în funcție de grupa de de vârstă, cei mai mici fiind Castorașii, în care sunt cuprinși cercetașii cu vârste cuprinse între 5 și 7 ani. Ei sunt urmați de Lupișori — copii de la ciclul primar de școală, de Temerari — ciclul gimnazial, Exploratori — tinerii de liceu, Seniori — studenții și liderii adulți care supraveghează îndeaproape toate celelalte grupe.

Dintre activitățile pregătite de Cercetașii României nu au lipsit atelierele dedicate atât copiilor, cât și adulților. Dintre acestea nu au lipsit Story Hunt, Gulguțele umblătoare, uriașele baloane de săpun, atelierele de jonglat, sau atelierele de face-painting în care copiii și părinții au fost pictați cu simbolul cercetașilor.

"Primele activități au început la ora 10,30 cu concerte susținute de cercetași talentați, a continuat de la ora 17,00, cu ateliere pentru toate grupele de vârstă. Avem ateliere de face-painting, de origami, de dans, de teatru-umbre, avem o zonă inspirațională, copacul cu dorințe pentru oamenii care vor să-și pună o dorință pe gulguțele pe care le-au creat la atelierul de origami", a mai spus Roxana Crăciun.

La ora 20,30 au fost aprinse cele aproximativ 15.000 de gulguțe care au îmbrăcat Parcul Carol într-o lumină feerică de basm.

"Fiecare gulguță reprezintă o dorință. Vrem să arătăm tuturor că bucuria vine din lucrurile mărunte. Încercăm să-i facem pe oameni să-și amintească de lucrurile simple și ne dorim să le aducem un zâmbet pe chip", a spus Marian, unul dintre cercetașii seniori, în vârstă de 19 ani.

Pe parcursul întregii zile, pe aleile parcului și pe scenele special construite au avut loc, pe lângă ateliere, și scenete de teatru pentru copii.

Odată cu aprinderea luminițelor, pe scena principală, construită la baza scărilor ce duc spre Mausoleul din Parcul Carol, a urcat trupa Salmastra, o formație din care fac parte și cercetași.

Festivalul Luminii s-a încheiat, oficial, la ora 22,00, dar bucureștenii au continuat distracția până mult după miezul nopții, cu gulguțe aprinse, cu felinare din hârtie și multă veselie.

Festivalul luminii se desfășoară, pe parcursul acestei luni, în aproximativ 40 de orașe din țară.