Mii de cetăţeni lăsaţi în frig din cauza unui angajat al Gold Therm

RECLAMAŢII Culmea ironiei! După ce au suferit de frig iarna trecută din cauza unui conflict între conducerea fostei administraţii locale şi cea a societăţii Callatis Therm, care s-a ocupat de furnizarea agentului termic către populaţie, locuitorii din Mangalia, cel puţin o parte a lor, au fost nevoiţi să stea în frig chiar şi acum, când lucrurile au intrat pe un făgaş normal, iar de termoficare se ocupă o altă firmă, care se află sub patronajul Consiliului Local. Potrivit directorului Gold Therm, Dan Georgescu, locuitorii a 45 de blocuri au fost nevoiţi să stea în frig timp de o săptămână, din cauza unui angajat al centralei termice nr. 10, care a refuzat să furnizeze agentul termic către populaţie. „Timp de câteva zile, am primit sute de reclamaţii de la cetăţeni, care ne informau că instalaţiile de încălzire sunt doar „amorţite”. Împreună cu doi cetăţeni, m-am deplasat la punctul termic respectiv, pentru a vedea care este situaţia. Acolo, surpriză. Fochistul a blocat intenţionat furnizarea agentului termic dând vina pe calitatea proastă a combustibilului. Imediat ce am descoperit acest caz am renunţat la colaborarea cu respectivul angajat. Nu vreau să cred că acest incident are vreo legătură cu campania electorală, dar nu este normal ca populaţia să sufere din cauza unor indivizi iresponsabili. Cert este că angajatul nu a avut nicio scuză plauzibilă pentru faptul că nu a furnizat agentul termic către populaţie”, a spus Dan Georgescu.

ASIGURĂRI Directorul Gold Therm a asigurat populaţia Mangaliei că municipalitatea face toate demersurile pentru a furniza agent termic la parametri normali, preţul gigacaloriei fiind de 295 de lei, inclusiv TVA, atât pentru căldură, cât şi pentru apa caldă. „Ne cerem scuze dacă mai apar mici întreruperi, dar sunt anumite piese care trebuie schimbate la centralele termice, astfel încât să nu mai fie probleme cu termoficarea pe durata iernii”, a conchis directorul Goldterm.