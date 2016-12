Mii de constănţeni, la „Ziua Recoltei”

Tradiţia sărbătoririi roadelor pămîntului a fost reluată, ieri, la Pavilionul Expoziţional, situat la intrarea în staţiunea Mamaia, unde a fost deschisă o nouă ediţie a “Zilei Recoltei”, care, anul acesta, durează şapte zile. Festivităţile de deschidere au atras mii de constănţeni şi reprezentanţi ai vieţii politice şi economice a judeţului, standurile cu legume, fructe şi produse alimentare tradiţionale fiind luate cu asalt încă de la primele ore ale dimineţii. La “Ziua Recoltei” îşi expun produsele 170 de producători şi procesatori particulari şi societăţi comerciale din domeniul agricol, la tîrg fiind prezenţi şi florari sau meşteri populari din toată ţara. La deschiderea oficială a manifestării au participat preşedintele Consiliului Judeţen Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, primari din mai multe localităţi ale judeţului, consilieri judeţeni. În cuvîntul său de deschidere, Nicuşor Constantinescu a declarat, după slujba de sfinţire oficiată de Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, că este o sărbătoare normală, la care românii iau parte de sute de ani pentru a aduce mulţumire celor care trudesc pentru roadele pămîntului. “Din păcate, dihonia, scandalurile şi ura ne-au îndepărtat de ceea ce ne interesează: roadele pămîntului. Ne interesează ca ele să fie naturale, să nu aibă E-uri, aditivi, să fie gustoase, româneşti, să nu ne îmbolnăvească şi să fie ieftine. De aceea, preţurile practicate la această ediţie a “Zilei Recoltei” sînt la nivelul celor practicate la en-gros. Am solicitat special producătorilor să practice preţuri de en-gros, pentru ca toţi cetăţenii judeţului să se poată aproviziona la preţuri mici. Acestea sînt lucruri normale şi vreau să fie înţelese ca atare”, a spus Constantinescu, care a adăugat că decizia ca “Ziua Recoltei” să dureze şapte zile a fost luată pentru a permanentiza această sărbătoare dedicată atît producătorilor, cît şi cetăţenilor, care trebuie încurajaţi pentru a cumpăra produse româneşti. “Ziua Recoltei” se întinde pînă duminică, 11 octombrie, inclusiv. Programul de vizitare este zilnic, între orele 9.00 şi 20.00, iar amplasamentul Pavilionului Expoziţional este împărţit în cinci zone, pentru: ţarcuri de animale şi păsări, expoziţie de utilaje agricole, grătare şi scena ce găzduieşte, timp de o săptămînă, mai multe spectacole, standuri cu legume şi fructe, standuri ale meşterilor populari şi ale producătorilor de produse lactate şi panificaţie. Tot în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia “Zilei Recoltei” au loc demonstraţii de dresaj cu cîini, plimbări cu ponei şi demonstraţii cu armăsarii hergheliei de la Mangalia. Constănţenii pot ajunge la Pavilionul Expoziţional cu mijloacele de transport în comun 40, 41C, 41B şi 102 - RATC, care au, în această perioadă, capătul de linie la campusul Universităţii “Ovidius”, precum şi cu microbuzul 301 - GMS. Organizatorii acestei manifestări sînt: CJC, Primăria Constanţa, Fundaţia Fantasio, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Oficiul pentru Ameliorare si Reproducţie în Zootehnie.

Parada producătorilor agricoli

Oferta de la această ediţie a “Zilei Recoltei” este extrem de bogată: de la utilaje agicole, pînă la păsări, cai şi chiar papagali. Constănţenii prezenţi la această sărbătoare şi s-au aprovizionat cu legume pentru iarnă s-au arătat extrem de încîntaţi de oferta comercianţilor. “Profit de vremea frumoasă şi am venit la “Ziua Recoltei” pentru a mînca un mic sau o bucată de pastramă, pentru a gusta vinurile expuse de producători, dar şi pentru a mă aproviziona cu legume de toamnă”, a declarat unul dintre vizitatori. Unele dintre cele mai vizitate standuri au fost, în prima zi, cele rezervate animalelor, unde caii au fost atracţia principală. Printre caii expuşi s-au numărat şi cei ai crescătorului dr. ing. Ion Dulugeac, din Mogoşoaia, care este cunoscut ca fiind cel mai mare crescător particular de cai de rasă din România. Ion Dulugeac se poate mîndri că are 205 cai din 12 rase, la Pavilionul Expoziţional el prezentînd doi dintre cei mai frumoşi cai ai săi, care au participat, înaintea deschiderii “Zilei Recoltei”, la parada producătorilor agricoli pe străzile Constanţei. Şi cum “Ziua Recoltei” este un motiv de petrecere, organizatorii au pregătit şi o serie de spectacole. Astăzi, în cea de-a doua zi a “Zilei Recoltei”, pe scenă vor urca Ansamblul Plaiuri Dobrogene, Victoriţa Lăcătuşu, Ana Almăşana Ciontea, Marcel Parău, Ion Drăgan şi Marius Cristel.