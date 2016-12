Mii de constănţeni, lăsaţi fără transport gratuit

Aproximativ 5.000 de constănţeni vor rămâne, din nou, începând cu 1 iunie, fără transport în comun gratuit, cu toate că legile statului le acordă acest drept. Potrivit legislaţiei în vigoare, persoanele strămutate şi cele persecutate din motive politice de regimul comunist beneficiază de mai multe drepturi, printre care şi transportul în comun gratuit. „Noi eliberăm abonamentele care conferă gratuitate pentru mijloacele de transport în comun, însă costul acestora ne este decontat de Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Constanţa. Potrivit legislaţiei în vigoare, instituţiile statului care oferă unor categorii sociale dreptul de a circula gratuit trebuie să suporte şi cheltuielile, noi neavând acest drept”, a declarat directorul Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa, Dumitru Coiciu. Din păcate, începând cu octombrie 2009, RATC nu a mai primit niciun ban de la CJP pentru abonamentele eliberate. Din acest motiv, la începutul lunii ianuarie 2010, conducerea Regiei a retras toate legitimaţiile gratuite, la scurt timp acestea fiind reintroduse. „Deşi nu am fi vrut să recurgem la această măsură, ne vedem nevoiţi să retragem, iar, legitimaţiile de călătorie ale persoanelor strămutate şi persecutate politic”, a adăugat Dumitru Coiciu.

3.600.000 LEI DATORII. Directorul RATC a subliniat că, de la începutul acestui an, s-a încercat găsirea unor soluţii pentru ca cei peste 5.000 de beneficiari să nu aibă de suferit. Printre măsurile propuse a fost şi aceea ca Regia să înmâneze abonamentele CJP, iar aceasta să le distribuie beneficiarilor. „Din păcate, nu am reuşit să ajungem la nicio înţelegere, iar situaţia financiară nu ne mai permite să funcţionăm în pierdere. Ne aşteptăm să fim daţi în judecată de beneficiari, dar nu avem altă soluţie”, susţine Dumitru Coiciu. În acest moment, CJP datorează Regiei peste 3.600.000 de lei. Dacă ar continua să elibereze legitimaţiile, până la sfârşitul anului, datoria CJP ar ajunge la aproximativ 8.000.000 de lei. „Mai grav este faptul că, deşi noi nu primim aceşti bani, trebuie să plătim impozite pentru suma respectivă, impozit care ajunge undeva la 580.000 de lei. În ritmul acesta, am ajunge, probabil, pe la sfârşitul anului, să punem lacăt la poartă şi să ne încetăm activitatea, intrând în faliment”, a precizat Dumitru Coiciu. Potrivit directorului RATC, din cauza lipsei banilor, în acest moment, cinci maşini stau în garaje, pentru că nu li se pot schimba anvelopele. Mai mult, numărul de maşini de pe trasee a fost redus, iar angajaţii regiei nu mai beneficiază de tichete de masă, fiindu-le reduse şi primele pentru concedii. În acest moment, regia funcţionează în regim de avarie: puţinii bani care mai există în conturile RATC sunt folosiţi doar pentru plata combustibilului şi pentru plata salariilor de bază.