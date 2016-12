Mii de constănţeni privaţi de transportul gratuit în comun

Peste 5.000 de constănţeni au descoperit, cu stupoare, că au rămas fără legitimaţiile pentru transportul în comun gratuit de care beneficiau pe baza legii privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de regimul comunist. „Printre drepturile oferite în legea respectivă se numără şi transportul gratuit pe mijloacele de transport în comun. Potrivit legislaţiei în vigoare, instituţiile statului care oferă unor categorii sociale dreptul de a circula gratuit, trebuie să suporte şi cheltuielile, noi neavând acest drept”, a declarat directorul RATC, Dumitru Coiciu. Mai exact, dacă Guvernul decide ca persoanele persecutate din motive politice de regimul comunist să poată călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, ministerul de resort trebuie să plătească abonamentele acestora. În acest caz, potrivit legislaţiei, Ministerul Finanţelor trebuia să aloce în bugetul pe 2009 al Ministerului Muncii şi decontarea acestor abonamente. La rândul său, Ministerul Muncii distribuie banii caselor judeţene de pensii, care îi trimit regiilor de transport public în comun. Ce este mai ciudat este faptul că, potrivit directorului RATC, această situaţie se întâlneşte numai în judeţul Constanţa, în restul ţării nefiind asemenea probleme.

CONTRACT NERESPECTAT. „Am încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii (CJP) o convenţie în acest sens în 2003, convenţie pe care am reînnoit-o în septembrie 2009. Din octombrie 2009, noi nu am mai văzut, însă, niciun ban pentru plata abonamentelor, nerespectându-se contractul semnat. Deşi nu am fi vrut să recurgem la această măsură, ne vedem nevoiţi să nu mai vizăm legitimaţiile pentru beneficiarii legii respective”, a adăugat Dumitru Coiciu. El a adăugat că, începând cu 4 ianuarie 2010, aceste legitimaţii nu mai sunt valabile. „La nivelul judeţului Constanţa avem 5.500 de persoane care beneficiau de gratuităţi pe baza legii privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de regimul comunist. Ştiu că vor da vina pe noi, dar trebuie să înţeleagă că nu mai putem funcţiona în pierdere, în condiţiile în care nu putem cumpăra nici măcar o cisternă de motorină”, a afirmat directorul RATC. În acest moment, regia funcţionează în regim de avarie: puţinii bani care mai există în conturile RATC sunt folosiţi doar pentru plata combustibilului şi pentru plata salariilor de bază.

PESTE 20% DIN ANGAJAŢII RATC SUNT ÎN CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ VOLUNTAR, IAR FURNIZORII NU AU MAI FOST PLĂTIŢI DE CÂTEVA LUNI

Pe ultimele trei luni ale anului 2009, CJP trebuie să plătească RATC aproximativ 1.600.000 lei. În cazul în care aceşti bani nu vor fi achitaţi, Regia riscă să îşi închidă porţile. „Noi am discutat cu reprezentanţii CJP şi i-am invitat la conciliere. Dacă această problemă nu se va rezolva, vom acţiona instituţia în instanţă”, a adăugat Dumitru Coiciu. Directorul CJP, Adiana Rusu, a declarat că speră ca situaţia să se rezolve cât mai curând posibil: „Facem demersuri să decontăm, în cel mai scurt timp posibil, banii pe care îi datorăm Regiei”.