Mii de constănţeni riscă să rămână fără apă

În ultimii ani, SC RAJA SA Constanţa a făcut investiţii uriaşe în reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a judeţului Constanţa, ceea ce a dus la creşterea atât a calităţii apei potabile cât şi a celei rezultate în urma procesului de epurare. Din păcate, pentru că o parte a celor care beneficiază de serviciile societăţii refuză să plătească pentru ce consumă, pierderile RAJA sunt considerabile. Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonaţii rău-platnici este debranşarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranşare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, îşi achită cea mai mare parte a restanţelor. În aceste condiţii, săptămânal sunt avizaţi sute de abonaţi cu restanţe, indiferent de statutul juridic al acestora. Pentru perioada 8 - 11 noiembrie 2011, 40 asociaţii de locatari/proprietari din Constanţa şi Năvodari sunt avizate pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 140.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.

LISTA NEAGRĂ La nivelul municipiul Constanţa riscă să rămână fără apă

NĂVODARI În oraşul Năvodari lista este mai lungă, pe aceasta aflându-se:

AP G Taşaul, str. Nuferilor, nr. 11, bl. A, sc. C, preş. Cojocaru Adelina, admin. Mierosu Tudorel, debit 5.665,61 lei; [... și alte asociații de proprietari cu datele lor administrative și datorii]