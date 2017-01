Mii de copii cu malformaţii cardiace sînt sortiţi morţii anual

23:16:58 / 21 Decembrie 2013

un pacient revoltat

Nu va mai bateti capul . Sunt un caz potrivit pentru a-i lamuri pe cei care nu inteleg. Locuiesc in Cumpana. Sunt de 10 ani pacienta d,nei dr Raluca Ciomag. Cum spun toti , este o doctorita de nota 20. Simtindu-ma rau si spunandu-i asta la telefon m-a trimis la sotu dinsei. M-a primit cu amabilitate a vazut documentele me;le medicale, m-a consultat (nu mi-a luat niciun ban) mi-a explicat ce trebuie sa fac...si am procedat intocmai. Nu am avut nicio clipa impresia ca sunt pacalit sau ca am ajuns la un om care ar fi pe dinafara La control am mers totusi la Bucuresti. Sigur ca am mai multa incredere in dna doctor Ciomag fiindca o cunosc mai de mult si imi cunoaste boala