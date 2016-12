Mii de credincioşi au luat lumină de pe mare

Aproape trei mii de credincioşi au participat, în ciuda vântului şi a frigului, la slujba de Înviere ţinută de Înalt Preasfinţia Sa (IPS) Teodosie şi un sobor de preoţi pe plaja Modern. Lumina a fost adusă de la biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, sâmbătă, la ora 20.30. Delegaţia Patriarhiei Române conduse de Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Varsanufie Prahoveanul, a adus Lumina Sfântă cu un avion special, pentru a spori bucuria clerului şi credincioşilor de Sfintele Paşti. Aeronava a întârziat, însă, din cauza vremii nefavorabile, iar în unele biserici din ţară lumina de la Ierusalim nu a mai ajuns. IPS Teodosie a venit pe mare cu şalupa, purtând un felinar în care ardea lumina Sfântă a Învierii adusă de la Ierusalim. „Am întârziat din cauza vremii nefavorabile, dar iată că am ajuns. Şi marea a fost foarte agitată, cu valuri mari. Parcă am mers pe coline, dar acest lucru simbolizează viaţa cu suişurile şi coborâşurile ei. Am venit pe mare, aşa cum a venit şi Sfântul Apostol Andrei cu două mii de ani în urmă. Azi, nu am fi avut lumină dacă nu l-am fi avut pe cel dintâiul chemat la apostolie”, a declarat IPS Teodosie. Cu opt minute înainte de miezul nopţii, arhiepiscopul împărţea deja lumină credincioşilor. Slujba de pe plajă a durat o oră şi jumătate. „Am venit să iau Sfânta Lumină cu credinţă în suflet. Sper ca această candelă să-mi aducă mie şi familiei mai multă sănătate. Pentru asta mă rog cel mai mult”, ne-a spus o credincioasă venită din Medgidia. Cuvintele şi rugile preoţilor au săpat adânc în sufletele unora dintre credincioşi. Nu şi-au putut stăpâni emoţiile şi au izbucnit în lacrimi. „Sunt emoţionat. M-a emoţionat totul, dar şi amintirea soţiei mele care nu mai este printre noi”, a declarat un bărbat de 60 de ani. La finalul slujbei, plaja a fost „inundată” de mii de candele aprinse care, în întunericul nopţii, au creat un spectacol greu de uitat. Preoţii spun că lumina Învierii trebuie lăsată să ardă în case până la final pentru că aduce sănătate. La ora 1.00, slujba s-a mutat în Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, unde ierarhul Tomisului a oficiat Sfânta Liturghie iar duminică, în prima zi de Paşte, IPS Teodosie a săvârşit slujba celei de-a doua Învieri. În cadrul acestei slujbe, Sfânta Evanghelie a fost rostită în 12 limbi, după numărul Sfinţilor Apostoli. La ora 18.00, la Casa de Cultură din Constanţa a avut loc Concertul pascal susţinut de Corala Bărbătească „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului.

PREOŢII, ÎN MIJLOCUL DEŢINUŢILOR Şase preoţi misionari au fost în mijlocul deţinuţilor din penitenciarele Poarta Albă şi Valea Seacă. Astfel, Arhiepiscopia Tomisului, prin Departamentul Social-Misionar şi cu sprijinul conducerii penitenciarelor, a vrut să vină în întâmpinarea nevoilor spirituale ale celor privaţi de libertate. Preoţii au spovedit şi împărtăşit, au săvârşit Taina Sfântului Maslu, slujbele Deniilor şi au asigurat consiliere duhovnicească celor încarceraţi. În cursul zilei de sâmbătă, IPS Teodosie a săvârşit Sfânta Liturghie la Capela „Sfântul Ierarh Nicolae” din Penitenciarul Poarta Albă.

Lumina Sfântă, luată de cetăţenii din Mangalia direct de pe plajă

ÎNCONDEIAT OUĂ Ca în fiecare an, Primăria Mangalia a pregătit o serie de evenimente cu prilejul sărbătorilor Pascale. Încă de vineri, „iepuraşii pascali” au invitat cetăţenii municipiului să participe la Slujba Sfântă a Învierii Domnului pe plaja President din Mangalia şi au dăruit bomboane copiilor întâlniţi pe străzile localităţii. Sâmbătă dimineaţa, de la ora 11.00, 50 de preşcolari de la grădiniţele din oraş au participat, la Casa de Cultură, la tradiţionalul concurs de încondeiat ouă. Startul concursului a fost dat de primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, care a premiat, la finalul concursului, toţi participanţii.

ÎNVIERE După ora 23.00 din seara Învierii, un „râu” de oameni a început să „curgă” spre altarul instalat pe nisip, în timp ce angajaţii Primăriei au oferit, gratuit, candele. Corul teologic a întreţinut atmosfera până la sosirea soborului de preoţi coordonat de preot protoiereu Vasile Cârlan. Mulţimea fremăta în aşteptarea Luminii şi a răspuns în cor la chemarea „Veniţi de luaţi Lumină”. Printre cetăţeni s-au aflat primarul Claudiu Tusac, consilieri locali şi reprezentanţi ai instituţiilor culturale şi de învăţământ din localitate, angajaţi ai administraţiei locale. În pofida vremii neprielnice prognozate şi a vântului puternic, plaja şi faleza din Mangalia au fost pline, reprezentanţii administraţiei publice locale estimând că la slujba de Înviere de pe malul mării au participat aproximativ 4.000 de persoane. Flacăra Învierii şi a Renaşterii a fost oferită de preoţi şi a călătorit din om în om, în timp ce mulţimea de suflete răspundea „Adevărat a Înviat!”, acoperind zgomotul valurilor izbite de ţărm.