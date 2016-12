Mii de credincioşi la Izvorul Tămăduirii, la Dervent

Izvorul Tămăduirii a fost sărbătorit vineri, 17 aprilie, de credincioşii din toată ţara. Ca în fiecare an, în Dobrogea, locul de pelerinaj al celor care au vrut să prăznuiască această sărbătoare a fost mănăstirea Dervent, unde slujitorii Bisericii spun că Sfântul Andrei, Apostolul Românilor, ar fi înfipt un toiag în pământ și a făcut să apară un izvor tămăduitor. Mii de persoane din întreaga ţară au luat parte la slujba oficiată de Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, şi de un sobor de preoţi și diaconi. Sfânta Liturghie s-a oficiat sub cerul liber. Apoi, întreaga suflare a plecat în procesiune spre Izvorul Tămăduitor, care se află la aproximativ 300 de metri de mănăstire. La izvor a fost oficiată slujba de sfințire a apei, cunoscută sub numele de Aghiasma mică. De aici, credincioșii au luat apă sfințită, pe care au dus-o la casele lor, cu nădejdea că vor fi binecuvântați de Maica Domnului, căreia îi este închinată această zi. Încă de joi seara, sute de credincioşi au venit la mănăstirea Dervent să asiste la slujba Sfântului Maslu, ţinută la miezul nopții, în fața izvorului. Până vineri, la slujba de sfinţire a apelor, mai mult de 100 de credincioși s-au cazat la mănăstire, iar alții au dormit în maşini sau în biserică. “Este a patra oară când vin la mănăstirea Dervent pentru a asista la slujbă şi pentru a lua apă de la izvorul sfânt. Deși locuiesc în Buzău și drumul este destul de lung și obositor, chiar cred că aici este un loc în care poți găsi pacea”, a mărturisit o credincioasă. Pentru cei care au străbătut sute de kilometri pentru a primi binecuvântare la Izvorul Tămăduirii din Dervent, reprezentanții mănăstirii au pregătit 1.000 de pachete cu sarmale, pește sau mămăligă.

IZVOR VINDECĂTOR Din punct de vedere istoric, Izvorul Tămăduirii face trimitere la o minune. Împăratul Leon cel Mare, înainte de urcarea pe tron, mergând printr-o pădure, a întâlnit un orb rănit care îşi căuta drumul. Leon l-a luat de mână ca să-l conducă, dar, la cererea orbului de a-i da apă, a plecat să caute. Negăsind, a auzit un glas care i-a indicat locul unde va găsi apă pentru a potoli setea orbului şi pentru a-i unge ochii lipsiţi de vedere. Urmând cele auzite, Leon a găsit izvorul, care s-a dovedit a fi tămăduitor. Orbul şi-a astâmpărat nu numai setea, dar şi-a recăpătat şi vederea. După ce a ajuns împărat, Leon a ridicat în acel loc o biserică.