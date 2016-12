Mii de elevi constănţeni la competiţiile şcolare ale ISJ

08:39:31 / 25 Ianuarie 2014

de ce nu sunt profesorii platiti pentru orele suplimentare? de ce au acelasi salariu din 2009? RUSINE!

Rusine! Cine mai merge la munca nepalatit? cum e posibil asa ceva? de ce nu sare sindicatul si inspecorul? profesorii sunt obligati sa se implice fara bani. Unde s-a mai pomenit asa ceva? in ce domeniu? si pentru un salriu de 1000 ron? RUSINE< INSPECTORE! JOS COMUNISTII! profesorii sunt niste fraieri ca accepta sa se injoseasca astfel. Daca ar refuza, altfel ar fi priviti. RUSINE! nicaieri nu sunt chmeati oamenii la munca si sa nu li se plateasca orele in plus. RUSINE! Si toate astea ca sa isi puna ei in CV ca au facut si au dres si sa obtina salariu de merit si prostii sunt slugariti. .