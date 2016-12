Mii de elevi „Protejează natura pentru viaţă”

Peste 16.000 de elevi au participat la proiectul pilot „Protejăm natura pentru viaţă”, patronat de Ministerul Mediului în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, care are ca scop formarea unor aptitudini în rândul elevilor în spiritul respectului pentru mediu şi derularea unor acţiuni specifice în comunitatea în care trăiesc. „Am vrut să dăm un semnal că nu trebuie doar să depoluăm sau să oprim defrişările, ci că trebuie, mai întâi de toate, să protejăm natura. Am vrut să dezvoltăm spiritul civic. Am dorit o implicare în mod direct, pentru a transmite autorităţilor locale această iniţiativă. Încă facem un top al celor mai bune proiecte şi vrem să recompensăm copiii în această vară, prin weekend-uri petrecute în natură, cu sprijinul cantoanelor pe care le are Direcţia Apele Române”, a spus ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Lucia Varga. Ministrul a numit, simbolic, consilier la cabinetul său o elevă de la Şcoala 195 din Bucureşti, care a participat la şedinţa \"guvernului din umbră\" al copiilor, organizată cu ocazia zilei de 1 Iunie. Timp de o lună, eleva va prezenta ministrului ideile pe care le are despre protejarea mediului. (M.D.)