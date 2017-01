Mii de euro pentru salariaţii Ministerului Sănătăţii

Deşi poate părea incredibil, atît cîştigă mulţi dintre salariaţii Ministerului Sănătăţii Publice (MSP), în frunte cu ministrul Eugen Nicolăescu, care are o indemnizaţie de 78.000 lei. Soţia demnitarului are, pe lîngă salariu, şi o indemnizaţie din activitatea de audit, în total 38.000 lei. Secretarul de stat Mircea Mănuc a realizat, în ultimul an, un venit de aproximativ 55.000 de euro. Din această sumă, veniturile din salarii nu reprezintă decît a şasea parte, pentru că Mănuc cîştigă, conform declaraţiei de avere, din activitatea didactică şi cea medicală. Prin urmare, la minister, el lucrează benevol pentru că restul banilor intră în bugetul său din activităţi independente. Astfel, cea mai mare sumă - 147.000 de lei - a încasat-o pentru studii de cercetare. În dreptul veniturilor soţiei - cea mai mare sumă apare însă ca fiind încasată de la minister: 73.000 de lei. Secretarul de stat Zoltan Szekely, cîştigă 117.000 de lei, bani veniţi în principal din salariul de la minister, respectiv 71.000 lei. Soţia sa a cîştigat dublu, în principal, din activităţi independente, respectiv 214.000 lei. Cel mai modest trăieşte colegul celor doi, secretarul de stat Vald Anton Iliescu, banii încasaţi din salariul de la minister şi cel de conferenţiar universitar fiind de 69.000 de lei.