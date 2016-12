Mii de familii din Năvodari, fără gaze!

19:59:53 / 03 Ianuarie 2016

Friig

Stam la bloc pe str albinelor la et2 si in continuare nu avem gaz...am sunat si la alte cunostinte care stau la bloc si nu au nici ei..exceptie cei care stau in zona de case de la kaufland...cu noi restul cum ramane? La dispecerat nimeni nu raspunde..am tinut telefonul pe speaker si am ascultat toate mesajele si muzica insuportabila...