Mii de fani dezlănţuiţi, la concertul Limp Bizkit

Deşi vremea nu a fost de partea trupei şi a organizatorilor, ploaia constantă de pe tot parcursul concertului şi fulgerele nu i-au oprit pe cei 3.000 de fani români să cînte şi să sară, duminică seară, timp de o oră şi jumătate, cu Limp Bizkit. Concertul de la Arenele Romane din Bucureşti, care a făcut parte din festivalul Rock The City, a început în forţă, cu piesa celebră „My Generation” şi i-a dezlănţuit pe spectatorii care nu au fost la fel de interesaţi de prestaţia trupei Saga, cea care a deschis evenimentul.

Valuri de aplauze au fost stîrnite şi de trupa Queensryche, care a evoluat timp de 50 de minute, însă cei 3.000 de spectatori aşteptau cu nerăbdare Limp Bizkit. După prima melodie, solistul Fred Durst a strigat: „Am reuşit!”, pentru a da de înţeles fanilor că erau conştienţi de faptul că au fost aşteptaţi de ani de zile. Mai mult, el a mai menţionat: „Aveţi o ţară foarte frumoasă. Nu am mai văzut un loc aşa frumos pînă acum. Şi, nu uitaţi, nu voi aţi venit să ne vedeţi, ci noi am venit să vă vedem!”.

Pe scenă, Limp Bizkit a electrizat publicul şi l-a umplut de energie prin piesele celebre, precum „My Way”, „Monkey”, „Take a Look Arround”, „Break Stuff” şi „Getcha Groove On”. Durst a cîntat o melodie din rîndurile publicului, din faţa scenei, apoi, spre final, acesta a urcat scările din partea stîngă a scenei, unde a dat mîna cu norocoşii aflaţi acolo. După o oră de concert, Limp Bizkit s-a retras, însă a revenit, după o pauză de cîteva minute, în aplauzele mulţimii. Spre final, formaţia a interpretat un cover hardcore al piesei „Faith”, din repertoriul lui George Michael şi au încheiat concertul cu melodiile „Behind Blue Eyes” şi „Rollin’”.

Evenimentul live din România al trupei Limp Bizkit a făcut parte din turneul „Unicorns N\' Rainbows 2009”. Formaţia americană, formată din Fred Durst (voce), Wes Borland (chitară), Sam Rivers (bas), John Otto (tobe) şi DJ Lethal, a vîndut, pînă în prezent, peste 33 de milioane de albume în întreaga lume. Limp Bizkit a lansat cinci albume de studio, „Three Dollar Bill, Yall$”, în 1997, „Significant Other”, în 1999, „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water”, în 2000, „Results May Vary”, în 2003 şi „The Unquestionable Truth (Part 1)”, în 2005, dar şi alte două compilaţii. Festivalul Rock The City a fost organizat de firma D&D East Entertainment, împreună cu Marcel Avram.