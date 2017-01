Mii de houseri s-au distrat la „The Mission...”

Mii de fani ai muzicii electronice din toate colţurile ţării, dar şi din străinătate au participat, vineri şi sâmbătă noapte, la cea de-a V-a ediţie a festivalului „The Mission Dance Weekend”, care a avut loc pe plaja din zona Hanul Piraţilor, între Mamaia şi Năvodari.

În seara de sâmbătă, petrecăreţii au venit în grupuri numeroase pentru a asista la show-ul în aer liber cu live-mix-uri ale unor nume grele din industria muzicală internaţională, precum Sunnery James & Ryan Marciano şi Armin van Buuren. Nonconformismul a stat la baza „dress code”-ului petrecăreţilor, „accesorizaţi” cu pălărioare, freze rebele şi ochelari de soare, iar dansul cu mâinile în aer a reprezentat activitatea constantă din faţa scenei.

„Este super aici! Am fost şi anul trecut la The Mission... Pe Armin van Buuren l-am mai văzut live la un festival din Ungaria şi a fost... „bestial”! Vom veni şi la anul dacă vom putea”, a declarat Loredana Nicolici din Timişoara. „Vremea este superbă, fetele sunt superbe, muzica este superbă! Am prieteni din România care de mulţi ani au insistat să venim aici şi acum înţeleg de ce. E mai cald decât mă aşteptam, dar îmi place enorm aici!”, a declarat Yup Melensen din Norvegia.

Olandezii Sunnery James & Ryan Marciano au mixat încontinuu, mai bine de două ceasuri după miezul nopţii, apoi i-au făcut loc pe scenă, târziu în noapte, conaţionalului lor, Dj-ul Armin van Buuren. „Vă iubim pe toţi, sunteţi minunaţi şi ne bucurăm că am realizat împreună o seară de neuitat. Petrecerea trebuie să continue!”, a declarat DJ Sunnery James, puternic ovaţionat din public. Petrecerea a continuat până în zori.