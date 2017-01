Mii de metri pătraţi de vegetaţie uscată s-au făcut scrum

Un incendiu de proporţii izbucnit, ieri după-amiază, pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona tîrgului de legume şi fructe, a mistuit aprox. trei mii de metri pătraţi de vegetaţie uscată. Potrivit martorilor, focul s-a extins extrem de rapid, ameninţînd să ajungă la mai multe case aflate în vecinătate. „Tot acest teren viran pe care-l vedeţi aici a ars. Cînd am observat flăcările, am luat mai multe găleţi cu apă pe care le aveam în gospodărie şi am încercat să intervin ca să ţin focul sub control pînă la venirea pompierilor. Vecinii mei mi-au venit repede în ajutor”, a povestit Vasile Socol, proprietarul unei case din apropierea zonei incendiate. Vecinii acestuia au trăit clipe de groază şi s-au luptat disperaţi cu flăcările pentru a-şi apăra casele. „Stăteam în curte, la o măsuţă, şi curăţam peşte. Am simţit o fierbinţeală, am ridicat capul şi am văzut focul lîngă casă. Flăcările erau foarte înalte. Primul meu gînd a fost că, dacă nu facem repede ceva, locuinţa noastră se va face scrum. Nu ştiu de la ce a pornit incendiul”, a declarat Adriana Muhin. Pompierii au intervenit cu două autospeciale şi s-au luptat cu flăcările timp de 40 de minute, reuşind în cele din urmă să stingă focul care ar fi putut cuprinde în orice moment şi gospodăriile din vecinătatea terenului afectat. În urma anchetei efectuate, pompierii au tras concluzia că flăcările au izbucnit din cauza unei ţigări aprinse, aruncate la întîmplare.