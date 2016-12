Mii de pelerini participă la slujba de pomenire a părintelui Iustin Pârvu

Peste 3.000 de credincioși veniți din toate zonele țării participă, astăzi, la slujba de pomenire de un an a părintelui Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă. Liturghia arhierească se săvârșește sub conducerea mitropolitului Moldovei și Bucovinei, Teofan. Curtea mănăstirii este neîncăpătoare pentru credincioșii care au vrut să fie prezenți la mormântul duhovnicului. Pentru eveniment, obștea mănăstirii a refăcut cavoul mormântului în care a fost înhumat duhovnicul. După slujba de pomenire, pelerinii sunt invitați la parastas. Părintele Iustin Pârvu a încetat din viață pe 16 iunie 2013, la vârsta de 94 de ani. Născut în satul Petru Vodă la 10 februarie 1919, preotul și-a început viața monahală la Mănăstirea Durău, la vârsta de 17 ani. În anul 1939, după ce a intrat în rândul călugărilor, s-a înscris la Seminarul monahal de la Cernica, lângă București. În timpul războiului, între anii 1942-1944, a slujit ca preot militar pe frontul de est, până la Odesa. După ce la conducerea României au ajuns comuniștii, părintele a fost arestat pe motive politice și condamnat la 12 ani închisoare plus un spor de 5 ani, pedeapsa executând-o în închisorile de la Suceava, Văcărești, Jilava și Aiud. Înainte de a fi trimis la "reeducare" la Pitești, a fost trimis să muncească, deținut fiind, în mina de la Baia Sprie. Cea mai mare parte a pedepsei a executat-o în închisoarea din Aiud, perioadă care a fost și cea mai grea din cei 17 ani de detenție. După ce și-a ispășit pedeapsa a mai primit, în 1960, încă patru ani de temniță pentru că nu s-a lepădat de credința sa. În 1964 a fost eliberat și a devenit muncitor forestier. După doi ani, în 1966, a revenit la viața monahală, la Mănăstirea Secu, unde a fost preot monah. Din dorința de a-l controla, conducerea comunistă a țării l-a obligat pe părintele Iustin, în anul 1975, să slujească la Mănăstirea Bistrița. După 1990, părintele Iustin s-a întors la Mănăstirea Secu și, până în 1991, a fost preot și duhovnic la această mănăstire. Doi ani mai târziu, el s-a retras în sihăstrie, cu gândul de a-și petrece restul zilelor în post și rugăciune. În 1991 a întemeiat Mănăstirea cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril de la Petru Vodă. Părintele și-a continuat misiunea și, în 2000, a ridicat un schit de maici lângă Mănăstirea de la Petru Vodă, o casă de educație pentru copii și un azil pentru bătrâni iar trei ani mai târziu a înființat o publicație de învățătură și atitudine ortodoxă, cu apariție lunară, numită Glasul Monahilor.